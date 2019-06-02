В Венеции круизный лайнер врезался в причал

В Венеции круизный лайнер врезался в причал1
- 2.06.2019, 17:29
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Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос.
Круизный лайнер потерял управление при заходе в Венецию в воскресенье, и врезался в причал и в туристический теплоход.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
Круизный лайнер "Opera" судноплавной компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo.
Два человека получили легкие травмы на теплоходе, еще двое были доставлены в больницу для обследования. Национальности пострадавших туристов неизвестны.
Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, используемый для связи круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы.
Огромный лайнер не мог остановиться из-за сильных течений, направлявших его к пристани. "Opera", построенная 15 лет назад, зарегистрирована в Панаме и вмещает 2679 пассажиров.