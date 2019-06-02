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Российского журналиста Познера внесли в базу «Миротворца»

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  • 2.06.2019, 17:52
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Владимир Познер
Фото: РИА «Новости»

Причина внесения - нарушение государственной границы Украины.

Российского журналиста и телеведущего Владимира Познера 1 июня внесли в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец", пишет "Гордон".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", – сказано в сообщении.

На сайте также указано, что "центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Познер в 2019 году посетил оккупированный Крым, где принял участие в Ялтинском международном экономическом форуме.


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