Российского журналиста Познера внесли в базу «Миротворца» 15 2.06.2019, 17:52

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Владимир Познер

Фото: РИА «Новости»

Причина внесения - нарушение государственной границы Украины.

Российского журналиста и телеведущего Владимира Познера 1 июня внесли в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец", пишет "Гордон".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", – сказано в сообщении.

На сайте также указано, что "центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Познер в 2019 году посетил оккупированный Крым, где принял участие в Ялтинском международном экономическом форуме.