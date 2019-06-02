Активист из Бреста: Если бы никто не протестовал, этот завод тихо бы запустился еще в прошлом году 2.06.2019, 18:05

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Фото: belsat.eu

Брестчане вышли на традиционное кормление голубей.

На очередное кормление голубей на центральную площадь Бреста 2 июня пришло около 140 человек, а власть на том же месте организовала хореографический фестиваль, сообщает «Белсат».

Традиционное кормление голубей в Бресте в знак протеста против аккумуляторного завода

Фото: belsat.eu

Международный хореографический фестиваль «Танцевальная радуга» с участием гостей из Украины, Польши, Молдовы, России перенесли на площадь из центрального парка. Уже не первый раз на площади Ленина брестские власти во время кормления голубей проводят различные спортивные и культурные мероприятия, чтобы мешать протестующим, но люди все равно каждое воскресенье собираются в определенном месте.

Во время протестов на площади прошел международный хореографический фестиваль «Танцевальная радуга» с участием гостей из Украины, Польши, Молдовы, России

Фото: belsat.eu

Блогер Сергей Петрухин пришел на площадь Ленина, чтобы передать сотрудникам милиции 8 заявлений, после чего пообщался с журналистами.

«Скоро 1000-летие Бреста, к сожалению, в Бресте очень много некрасивых рисунков в центре, на окраинах, граффити, сломанные скамейки и автобусные остановки и мы начинаем кампанию за красивый Брест. Надо всем гражданам, которые увидят то, что не украшает наш город, писать заявления на имя начальника РОВД и отправлять, пусть они работают», – сказал Петрухин.

Мужчина с зонтиком на площади во время кормления голубей

Фото: belsat.eu

Милиция действия блогера восприняла по-своему и во время прогулки протестующих по улице Советской Петрухина задержали и доставили в Ленинский РОВД, где на блогера составили протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Ночь до суда блогер проведет в ИВС.

«Если бы никто не протестовал, этот завод тихо бы запустился еще в прошлом году», – сказал один из протестующих Владислав Абрамович.

Колонна противников завода на улице Советская

Фото: belsat.eu

Представители завода утверждают, что официальную работу предприятие начнет в июне, но протестующие в этом не так уверены, так как уже три раза – в феврале, апреле и в конце мая завод не получил разрешение на работу.

«Акт ввода в эксплуатацию не подписал заместитель директора по государственной экологической экспертизе Рачевский Евгений Александрович. Это значит, что экологическая безопасность объекта не подтверждена и эксплуатировать его экологически опасно, поэтому не был подписан сегодня акт ввода», – сказал член инициативной группы против аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк.

Брестчане традиционно прошлись по центру города. На этот раз без лозунгов

Фото: belsat.eu

Новая возможная дата приемки – 11 июня. Но Дмитрий Бекалюк считает, что, чтобы исправить все недостатки, нужно полностью переделать проект завода.

Брестчане традиционно прошлись по центру города. На этот раз без лозунгов.

Аккумуляторный завод строится в свободной экономической зоне «Брест» компанией «АйПауэр». Жители города и прилегающих деревень считают, что предприятие грозит их здоровью и окружающей среде. Почти полтора года люди выходят на протесты на площадь Ленина в Бресте.