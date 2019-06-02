Пакт Путина, пакт с Путиным 3 Вадим Зайдман

2.06.2019, 18:15

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Владимир Путин

Фото: twitter

Зачем они опубликовали эти документы?

Опубликованы оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 года (пакт Молотова – Риббентропа), включая секретный дополнительный протокол к нему.

Эта новость поначалу вызвала некоторое недоумение.

Нет, то, что секретный протокол к сговору Сталина – Гитлера, наконец, опубликован – само по себе хорошо. Трудновато теперь будет отрицать существование документов, обнародованных с подачи российского МИДа. Пятая колонна в ведомстве Лаврова вроде бы еще не окопалась? – Но именно поэтому публикация этих документов и удивляет.

Мы давно живем уже не в "лихих 90-х", когда документы рассекречивались – теперь иная эпоха, документы повторно засекречиваются, а прошлое в который раз оказалось непредсказуемым и его трактовка все более возвращается к трактовке, принятой в советские времена. Казалось бы – зачем путинской власти в то время, когда она всеми силами пытается опровергнуть тезис о тождестве коммунизма и нацизма, публиковать документы, неопровержимо этот тезис подтверждающие? Ведь, согласно доктрине доктора Геббельса "историка" Мединского, все, что идет во вред России, правдой не является.

Что за стремление к исторической правде прорезалось вдруг у путинских публикаторов – сам МИД России сканы им предоставил! И не попадут ли, неровен час, эти бедолаги под "закон Мединского" – о противодействии попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России – поскольку эта историческая правда, по представлениям "историка" Мединского, идет во вред России?

Оказывается, смысл в публикации этих документов есть, и его выявил историк Борис Соколов. С иезуитской гибридной изворотливостью путинская обслуга, в лице конкретно директора Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероники Крашенинниковой, перевернула все с ног на голову (или вывернула смысл наизнанку – что вам больше нравится) и провела параллели между 1938 годом и современностью. Но, опять же – вовсе не между, как вы могли бы подумать, Мюнхенским сговором 1938-го года и нынешним "Мюнхеном-2014 – по сегодняшний день", то есть, нежеланием Запада предпринимать действенные меры против российского агрессора и, по существу, сдавшего ему Украину и Сирию. На самом же деле параллель эта между нежеланием Запада в 1939-м году строить коллективную безопасность на условиях Кремля (то есть, пойти на все условия/ультиматумы Сталина), что, в трактовке прокремлевских политологов, и привело ко Второй мировой войне, ВЫНУДИВ СССР подписать пакт с Гитлером – и теперешним нежеланием западных стран окончательно сдать на милость агрессора, который виноват лишь тем, что хочется ему кушать, Крым и Донбасс. Что – в трактовке тех же политологов – неминуемо приведет к Третьей мировой, в чем Западу нужно будет винить только себя, такого неуступчивого, не вынесшего уроки из недавней истории.

Ловко, не правда ли? Тот, кто развязал нынешние агрессивные войны, кто представляет сегодня самую большую угрозу миру на планете, в точном соответствии с принципами оруэлловского "Новояза" (или путинской гибридной правды) предстает перед нами миротворцем, безуспешно призывающим западных партнеров к строительству коллективной безопасности. А те сопротивляются. Ну, понятно, с огнем играют – доиграются...

Впрочем, партнеры эти, сказать по правде, своей политикой умиротворения агрессора сами подталкивают, потворствуют его гибридной иезуитской казуистике. Они таки не вынесли никаких уроков из предвоенной истории – тут Вероника Крашенинникова абсолютно права.

Но. В обнародованной ею параллели, в сценарии, в результате которого может вспыхнуть Третья мировая война, которым она пугает неуступчивый Запад – есть один существенный изъян.

У Сталина был равноценный партнер, диктатор, как и он – Гитлер. Такой же, как и он, агрессор. Заклятый друг, ставший потом заклятым врагом. Когда 1 сентября 1939 года Гитлер вторгся в Польшу, развязав Вторую мировую войну, Сталин коварно выждал 17 дней и только потом ударил польскому государству в спину, представ таким образом не поджигателем, наравне с Гитлером, Второй мировой, а, наоборот, освободителем Польши и всех остальных территорий, которые он потом захватил, от Гитлера.

А где сегодня равноценный злодей, равный Путину? Или, в трактовке прокремлевских политологов, где тот единственный злодей, противостоящий хорошему Путину? Где его "нацистская Германия", агрессивное поведение которой чревато возникновением Третьей мировой войны, и к созданию союзной коалиции против которой безуспешно призывает западные страны стремящийся к миру Путин? Есть ли вообще сегодня какая-то страна, угрожающая России войной?

Известно, на роль современного нацистского государства пропагандоны путинских информационных войск до недавнего времени активно продвигали Украину, но со времени победы на президентских выборах еврея Зеленского делать это стало несколько затруднительно. Впрочем, не удивлюсь, если через некоторое время и Зеленский у них станет "фюрером украинских нацистов".

В любом случае, понимая, очевидно, что на глобальную угрозу миру Украина не тянет, Крашенинникова на роль потенциального поджигателя Третьей мировой выдвигает защищающие Украину США: "Сегодня, когда администрация США разрушает систему договоров о вооружениях и требует милитаризации Европы, сохранение мира на континенте также требует создания системы коллективной безопасности. В прошлый раз гигантские усилия Москвы не увенчались успехом.

Усвоили ли сегодняшние политики суровые уроки той катастрофы?" Но, как ловкий политологический наперсточник, она скромно умалчивает о том, что "милитаризация Европы" как раз и служит созданию в Европе коллективной безопасности и сохранению мира перед лицом (что не отрицает политолог) возникшей угрозы. Что, кстати, Штаты просто обязаны делать в соответствии со статьей 5 договора НАТО, постулирующей принцип коллективной обороны.

Да, но мы так и не разобрались, кто же это является угрозой миру, которую ясно прозревает и политолог Крашенинникова? Усиленно оглядываюсь кругом и никого, от кого бы исходила угроза Третьей мировой войны, не вижу. Никого, кроме самой России.

Нет на фоне Путина никакого равного ему злодея (условного Гитлера), освобождением от которого он мог бы мотивировать все, и те, что развязаны им в прошлом, и те, которые развяжет в будущем, войны. Не от кого никого освобождать. Кроме как от самого Путина...

Впрочем, нет – опосредованная угроза миру исходит так или иначе и от Запада, потакающего Путину, умиротворяющего Путина, то и дело заключающего с ним различные ситуативные пакты, постоянно трындящего подкидываемую путинскими политологами мантру о том, что без России нельзя решить никакие сколько-нибудь значащие проблемы, вызовы и угрозы современности. Упорно отказывающегося увидеть, что сама нынешняя Россия и есть главная проблема, вызов и угроза нашего времени. Не Иран, не Северная Корея – а именно Россия.

Угроза самому существованию человечества.

P. S. Мелкое, но существенное замечание.

В опубликованных документах несколько раз встречаются такие обороты: "Обоих сторон", "обоими сторонами". Вот такие грамотеи управляли огромной страной, вершили судьбы миллионов. Даже для подписания такого международного договора не нашлось грамотного корректора. У кого-то еще есть вопросы, кто-то еще удивляется, почему страна в итоге оказалась в большой заднице?...

Вадим Зайдман, kasparov.ru