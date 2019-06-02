«Училась по интернету»: как минчанка открыла успешную «спаржевую ферму» 2 2.06.2019, 18:58

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Тамара Путырская

ФОто: tut.by

Тамара Путырская продает свою продукцию в магазины и рестораны.

До того как заняться фермерством, Тамара Путырская работала менеджером и о сельском хозяйстве имела призрачное представление. Сейчас она редкий для Беларуси фермер — выращивает спаржу, поставляет ее в рестораны и крупную торговую сеть. Спаржа — экзотический овощ на нашем столе, а килограмм иностранной в магазинах стоит около 40 рублей, пишет tut.by.

Тамара Путырская посадила спаржу в 2016 году и первый урожай собрала только на третий год. Сегодня к ней приезжают специалисты, делают фотографии поля, чтобы показать другим и доказать, что спаржа может расти и в Беларуси.

Посадила спаржу, а урожай получила на третий год

Журналисты подъезжают к фермерскому хозяйству «У Немана», что в Столбцовском районе. Нас встречает стильная и обаятельная женщина и сразу же показывает свое поле. 26 гектаров, на которых растут виноград, малина, смородина, порционная тыква, лук и, конечно же, спаржа. Последняя занимает всего1 гектар, но уже известна среди сторонников здорового питания в Минске.

Многие белорусы часто путают спаржу со стручковой фасолью или полуфабрикатом из соевых бобов, который добавляют в салаты с морковью по-корейски. На самом деле спаржа не имеет ничего общего ни с тем, ни с другим.

Тамара Путырская посадила спаржу в 2016 году и первый урожай собрала только на третий год. Сегодня к ней приезжают специалисты, делают фотографии поля, чтобы показать другим и доказать, что спаржа может расти и в Беларуси

ФОто: tut.by

Тамара Путырская вместе с мужем занялась фермерством в 2015 году. По образованию она художник-модельер, ее муж работает в ИТ-сфере. Они из Минска, но когда-то купили в Столбцовском районе дом, место очень приглянулось, поэтому и решили заняться фермерством именно здесь. В итоге им выделили колхозную землю в собственность на 99 лет.

Этот год, можно сказать, второй, когда Тамара собирает урожай спаржи. А все начиналось в 2016-м, когда она купила семена и высадила их у себя в парнике. Идею подала сестра, которая живет в Германии. Немцы очень любят этот овощ — в сезон на улицах городов даже ларьки со спаржей открывают. Так Тамара и приняла решение — хотела выращивать что-то оригинальное, то, чего у других нет, — и решила рискнуть.

Семена взошли и напоминали зеленую «елочку» от моркови, ростки пересадили, в 2017 году «елочка» набирала сил, а в 2018-м году фермер собрала первый урожай.

— Но этого было очень мало. В основном спаржу забирали рестораны, в этом году мы продолжаем с ними сотрудничать, а также начали ее поставлять в крупную торговую сеть.

Так выглядит спаржа, которую уже можно срезать

ФОто: tut.by

Сезон у спаржи — май-июнь, в этом году он начался немного раньше. Конечно, ее можно пытаться собрать и в другие месяцы, но это неправильно. Корневище спаржи должно отдохнуть, чтобы сделать закладку урожая на будущий год.

В течение трех дней с участка Тамары удается собрать около 150 кг спаржи. Она достаточно быстро растет: буквально с утра может на солнце подтянуться на несколько сантиметров. Да и белорусский климат для нее, по оценкам Тамары, подходит. Главное, найти место, где земля рыхлая, а грунтовые воды расположены подальше от корней.

— Если грунтовые воды замочат корни спаржи, то от переизбытка влаги появится ржавчина. Корневая система станет коричневой, и это скажется на качестве побегов.

«В мае были заморозки. Приходим на поле, а здесь все лежит»

Тамара показывает на поле в бороздах побеги и объясняет, почему между ними так много места. Они растут на расстоянии примерно 35 сантиметров друг от друга.

— Технология: на 1 метр квадратный — примерно четыре куста спаржи. Между ними должно быть около 25−30 сантиметров, — четко говорит Тамара. Чтобы лучше разбираться в сельском хозяйстве, она недавно окончила аграрный колледж. Сложно не поверить человеку, который так основательно подходит к делу.

Под землей у спаржи — большое корневище. Именно благодаря ему каждый год удается собирать урожай. Кстати, можно было сразу купить корневище и не возиться с посадкой семян, но в 2016 году Тамара не могла его найти, да и затраты на 1 гектар земли в этом случае 10 тысяч евро. Деньги немалые.

— Это была авантюра — посадить семена спаржи. А когда ее пришлось пересаживать на поле, истерика случилась уже у тракториста. Он не мог понять, что я от него хочу. Да и все вокруг не понимали: почему надо так много возиться с этой фасолью. В прошлом году, когда мы собрали первый урожай и поставили спаржу в рестораны, вырученных денег хватило только на зарплату сезонным рабочим. Да и клиентов искала сама: просто ходила по ресторанам и предлагала. Иногда думала: все, надоело — продадим трактор и на этом конец. Но я такой человек: если поставила цель, должна достичь результата. И я результат получила.

Когда семена спаржи всходят, ростки разделяют и рассаживают по отдельности в грунт. Все это делается вручную. При этом нужно сажать в лунку, до этого удобрив землю органическим перегноем.

На зиму спаржу и корневище нужно присыпать. Она спокойно переживет морозы. Чего спаржа не любит, так это весенних заморозков.

— В мае были заморозки. Мы приходим на поле, а здесь все лежит. Минус один градус — и она уже все.

С весны по осень посадки нужно пропалывать, в сезон, а это май-июнь — раз в неделю. Поливать пока приходится вручную, потому что к полю еще не подвели электричество.

Никакими химикатами спаржу фермер не удобряет, говорит, что здесь важна экологичность. И пусть товар меньше хранится, но будет более полезным.

Срезают спаржу секатором примерно раз в два дня. Прибором нужно немножко углубиться в землю, раз — и готово. Затем спаржу замачивают на несколько часов в ледяной воде, охлаждают и моют, а уже потом фасуют. Для магазина — связывают в пучки по 300 грамм. Такой на полке стоит в районе семи рублей. Дешевле, чем спаржа из Греции, Чили, Испании, стоимость килограмма которой варьируется от 40 до 60 рублей в зависимости от сезона и страны. Да и, по словам Тамары, преимущество белорусской спаржи в том, что ее не нужно далеко везти, и она попадает на стол более свежая.

ФОто: tut.by

Тамара уверена, что белорусская спаржа не будет очень дешевой, даже если многие фермеры начнут ее выращивать: труд ручной, за овощем нужен щепетильный уход.

Приезжали агрономы и спрашивали: «Тебе это надо?»

Фермер не скрывает, что когда занялась спаржей, даже не представляла, как ее выращивать.

— Спаржу я вырастила по интернету, но образование все равно решила получить, — говорит Тамара.

Основная сложность в деревне — найти рабочие руки в сезон. В фермерском хозяйстве у Тамары трудятся сезонные рабочие, в этом году, говорит, ей повезло. Люди стараются и где-то даже ей подсказывают, как лучше.

— Почему у нас так редко кто-то выращивает спаржу? — спрашиваем.

— Нет культуры. Первый вопрос, который мне задавали агрономы, когда приезжали: «Тебе это надо? Запаши поле. Что ты с этого получишь?» Они смотрели на меня, как будто я непонятно откуда приехала.

Вот так выглядит спаржа, если ее вовремя не срезать, а дать вырасти. И такую дикую спаржу мы часто используем в букетах, сами того не зная

Ксения Вятская, фуд-коуч, организатор сообщества фермеров и гастроэнтузиастов «Ўсё Сваё», рассказывает, что спаржа растет в Беларуси давно, правда, в диком виде.

— Всем нам она известна под названием «холодок» и «волчьи ягоды», но скорее в букетах, чем на тарелке.

«Холодок» — это такие елочки, которые часто растут на палисадниках или дворовых клумбах в городе. Просто если дать побегу вырасти в высоту, то он превращается в пушистый куст. Ею часто украшают букеты из тех же пионов.

Ксения Вятская отмечает: удивительно, что культивировать ее в Беларуси начали только сейчас. И большой плюс того, что появилась белорусская спаржа, в том, что любой продукт более полезен, чем ближе к человеку выращен.

— Иностранная спаржа, которую мы чаще всего видим в магазинах, от долгой перевозки и унылого лежания на полках теряет вид. Концы такой спаржи часто становятся грубыми и обезвоженными.

Спаржа для Тамары Путырской — первый такой проект, и она не хочет останавливаться.