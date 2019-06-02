Какие отрасли увеличивают армию «тунеядцев»? 1 2.06.2019, 19:20

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Среди лидеров - энергетика.

ЖКХ, энергетика, промышленность, финансовые организации и даже сфера образования теряют заметно больше рабочих мест, чем там появляется вакансий. А новые возможности для трудоустройства создаются, в первую очередь, в «новой экономике» – предприятия, работающие в сфере информационных технологии и связи, активно расширяются и набирают персонал, пишет «Экономическая газета».

Число уволенных работников в апреле т.г. превысило количество трудоустроенных на 15 392 человека, или на 22,1%, сообщил Белстат. При этом уменьшилось (пусть и незначительно) и общее число занятых в экономике Беларуси: после 4340,3 тыс. в марте оно составило 4339,1 тыс.

При этом в апреле т.г. ситуация с трудоустройством показала ухудшение и в отдельных отраслях экономики: «плюс» по соотношению принятых и уволенных работников показали лишь 4 из 19 отраслей, учитываемых Белстатом, после 5 месяцем ранее.

Лидерами по созданию рабочих мест в апреле 2019 г. стали организации, работающие в сфере информации и связи, где соотношение трудоустроенных и потерявших работу составило 139,0%.

На второе место переместилось предоставление прочих видов услуг (117,1%, замыкало тройку лидеров в марте), на третье – горнодобывающая промышленность (116,6%, лидер первого весеннего месяца). В незначительный плюс (102,2%) достаточно неожиданно вышла деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг.

Хуже всего по трудоустройству в апреле с чудовищным результатом 21,2% (на каждого нашедшего здесь работу пришлись почти пятеро потерявших ее) выглядело снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом. Немногим лучше обстояли дела у вида деятельности «творчество, спорт, развлечения и отдых» – 32,7%, т.е. на каждых трех уволенных пришелся лишь один, принятый на работу. Не порадовали своих работников и весь вид деятельности «промышленность» (59,9%), здравоохранение и социальные услуги (66,1%), образование (72,7%) и привычный неудачник нашего рейтинга – финансовая и страховая деятельность (76,5%).