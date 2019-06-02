Китай может отказаться от российских бомб и перейти на американские 2.06.2019, 19:40

ФОто: airliners.net

Китайские ВВС ориентируются на американских опыт.

Если сравнить американские и российские боевые самолеты, разницы в маневренности практически не будет, однако окажется, что в одном американские самолеты значительно опережают российские — они более универсальны, пишет sina.com, (перевод - inosmi.ru).

Обычный американский боевой самолет обладает способностью наносить штурмовые атаки, а на крупный корпус российского самолета для этого понадобится устанавливать дополнительную аппаратуру управления огнем, можно даже сказать, что для этого самолету вроде Су-30МК понадобится полное переоборудование.

Чтобы у американских боевых самолетов появилась мощная функция штурмовой атаки их оборудование достаточно просто усовершенствовать или дополнить. Поэтому в США так мало истребителей-бомбардировщиков, например, у них есть всего 200 самолетов F15E, однако, как только начнётся настоящая война, более тысячи боевых самолетов получат возможность с высокой точностью наведения сбрасывать бомбы на дальних расстояниях, при этом их боеспособность окажется намного лучше, чем у российских самолетов.

В США и России наблюдаются разные отношения между самолетами и оружием. На многих американских самолетах установлено одинаковое вооружение, которое может крепиться на разные платформы и применяться в различных целях. Проще говоря, американские самолеты редко связаны с так называемыми «одинокими волками», оружием, которое может крепиться только на одну платформу. В России универсальные бомбы используются реже, чем в США, предпочтение отдается «одиноким волкам».

В США принято, чтобы бортовое оружие крепилось на разные платформы, таким образом сокращая себестоимость и повышая свою универсальность. В России же, напротив, стремятся создать как можно больше разных по функциям платформ и мощнейших снарядов для повышения возможности завоевать преимущество при атаке.

Типичным представителем снаряда-одиночки считаются управляемые авиабомбы точного наведения класса КАБ-1500, они очень тяжелые, весят 1500 кг, и из-за этого их можно установить только на усиленную модель Су-30, Су-27 для этого не подойдет, а МиГ-29 только и может, что смотреть на эти бомбы в бессилии. В ВВС США применяются лазерные бомбы, самая тяжелая из которых, модернизированная МК-84, весит 907 кг. При таком весе бомба хорошо подходит к конструкции крепления, установленного на самолете.

При сооружении креплений, в США исходят из соображений, что на них будет подвешена бомба весом около тонны. Бомбы могут крепиться к F15E, F16 и F18, к тому же их могут использовать не только ВВС, но и ВМС. Самое главное достоинство таких бомб — экономия средств.

Подающие надежду китайские ВВС при выборе модели бомбы ориентируются на американских опыт, разрабатывая в основном высокоточные управляемые боеприпасы весом 250 кг или 500 кг, но не более 1000 кг, что полностью соответствует стандартам ВВС США. Это прекрасный пример обучения передовым идеям.

При закреплении бомб китайские ВВС учитывают совместимость. Бомбы с малым сопротивлением весом 250 кг широко используются на истребителях J-7, J-8, J-10 и J-11 и истребителях-бомбардировщиках. На основе высокоскоростных бомб с малым сопротивлением были разработаны различные управляемые авиабомбы точного наведения: бомбы с лазерной системой наведения и бомбы со спутниковой системой наведения!