Почему Ермошиной не стоит возмущаться из-за фото своего дома 2.06.2019, 20:01

Фото Надежды Бужан, Наша Ніва

Глава Центризбиркома — чиновница, слуга народа, живущая на его налоги.

Возмущение Лидии Ермошиной по поводу фотографий ее дома на страницах СМИ чисто по-человечески можно было бы понять. Если бы не несколько важных моментов, пишет «Салiдарнасць».

Во-первых, глава Центризбиркома — чиновница, слуга народа, живущая на его налоги. Политик и чиновник берут на себя бремя публичности со всеми вытекающими последствиями.

Дом Лидии Ермошиной в Дроздах

Фото Надежды Бужан, Наша Ніва

К слову, в соседней Литве вовсю обсуждается будущий дом уже бывшего президента страны Дали Грибаускайте. В сети есть и фото, и архитектурные рендеры. В Берлине ни для кого не секрет, в том числе и для туристов, где живет канцлер Ангела Меркель. А в Стокгольме местные жители показывают гостям, где живет премьер-министр Швеции.

Турист фотографирует дом в Берлине, в котором живет Меркель. Фото Mike Wolff

Под окнами главы правительства Швеции может сделать селфи любой желающий

Впрочем, сравнение с европейскими политиками в нашем случае вряд ли будет уместно.

Во-вторых, повышенный интерес к домам Ермошиной и других ее высокопоставленных соседей вызван рядом вопросов, ответы на которые остаются без ответа. В частности, как, к примеру, экс-министр здравоохранения и бывший же вице-премьер Василий Жарко смог обзавестись элитным жильем, на которое простому белорусу без еды и воды нужно работать две сотни лет?

И, наконец, в-третьих, во многом внимание прессы к Лидии Ермошиной объясняется ее биографией. Чиновница, давно назвавшая себя человеком президента, обеспечивает ему раз за разом переизбрание на должность главы государства. Плюс — два сомнительных в юридическом плане референдума.

Именно поэтому для многих участок в Дроздах выглядит как плата за лояльность и верную службу. Так стоит ли удивляться тому, что фото награды не исчезает со страниц прессы?