В российском Сыктывкаре около семи тысяч человек вышли на митинг 7 2.06.2019, 20:22

3,766

Протестующие выступают против колониальной политики Москвы.

В Мичуринском парке столицы Коми сегодня прошел митинг: темой было незаконное строительство экотехнопарка «Шиес» и колониальной политики Москвы. Несмотря на то, что мусорный полигон строится в соседнем регионе, на протестное мероприятие собралось по официальным данным около 7 тысяч человек. Территория была огорожена металлическим забором, на входе дежурили полицейские, сообщает "Радио Свобода".

Помимо этого входа, многие горожане пришли митинговать со стороны улицы Димитрова, поэтому вероятно, что людей на самом деле было больше, сообщается на сыктывкарском сайте "Первоисточник".

Среди участников митинга было много молодежи, людей среднего возраста, а также пенсионеры и дети.

Помимо местных активистов, на митинг была приглашена и Светлана Бабенко из Урдомы, что находится недалеко от Шиеса в Архангельской области. Она поблагодарила жителей Коми за неравнодушие. По ее словам, на маленькой станции Шиес планируется построить мега-полигон, который будет вмещать в себя 2300 млн тонн отходов на площади 3000 га.

Светлана Бабенко также отметила, что на сегодняшний день против экоактивистов на Шиесе применяются противоправные методы: их избивают, административно наказывают, трое человек находятся под уголовным преследованием. Несколько активистов после конфликта с сотрудниками ЧОП поступили в больницу.

Резолюцию митинга зачитал секретарь горкома КПРФ Илья Богданов. В ней обозначены следующие требования: немедленное введение в Коми раздельного сбора мусора; отмену «мусорной реформы» и расторжения контракта с регоператором по вывозу мусора; проведение республиканского референдума о запрещении ввоза мусора в республику из других регионов России и так далее. И ключевое требование - это прекращение любых работ по возведению полигона в Шиесе. Резолюция была принята единогласно.