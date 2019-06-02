Брестское «Динамо» прошло треть чемпионата Беларуси по футболу без поражений 1 2.06.2019, 20:29

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Сегодня команда из Бреста обыграла «Слуцк».

Брестское "Динамо" на выезде победило "Слуцк" в матче 10-го тура чемпионата страны — 3:1. У гостей дублем отметился форвард Денис Лаптев. Брестчане единственные в высшей лиге прошли треть сезона-2019 без поражений (+8=2-0) и с 26 очками возглавляют турнирную таблицу, у "Слуцка" шесть баллов и предпоследнее место, сообщает "Прессбол".

СЛУЦК — ДИНАМО Бр — 1:3

СЛУЦК. 2 июня. Городской стадион. 18.00.

Судьи — А.Василевич (Мозырь), Д.Емельянчиков (Гомель), Д.Загорельский (Орша).

СЛУЦК: Брановец — Назаренко, Абубакар, Анюкевич, Трубило, Тимошенко, Савостьянов (Бамба, 55), Бобко (к) (Ада, 70), Семенов, Дудик, Хотов (Яцкевич, 77).

Запасные: Панкратов, Чмыриков, Кибук, Акьям.

ДИНАМО Бр: Гутор — Веретило, Кики, Дуарте, Витус, Кисляк, Нойок, Фамейе (Савицкий, 63), Милевский (Павловец, 73), Нехайчик (к), Лаптев (Хобленко, 81).

Запасные: Павлюченко, Кацикас, Юзепчук, Бабаво.

ГОЛЫ: 0:1 — Лаптев (32). 0:2 — Нехайчик (52). 1:2 — Бамба (66, с пенальти). 1:3 — Лаптев (80).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Милевский (35), Кисляк (45).