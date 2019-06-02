Фотофакт: В Молодечно появился мурал с Годзиллой в вышиванке

Фотофакт: В Молодечно появился мурал с Годзиллой в вышиванке5
- 2.06.2019, 20:38
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Произведение называется «Поклiк да вытокаў».
Минский художник Максим Осипов опубликовал в фейсбуке фото необычного граффити, которое он сделал на стене торгового павильона на рынке в Молодечно. Произведение называется «Поклiк да вытокаў», пишет nn.by.
Объясняя замысел, автор говорит, что имя монстра — Годзилла — звучит очень «по-нашему»: «Данная работа была вдохновлена теми, кто бесконечно призывает нас возрождать и чтить всевозможные традиции не очень вдаваясь, зачем, собственно, нам они сейчас нужны».
По словам Максима Осипова, «Годзилла в традиционном белорусском костюме призывает чтить традиции толпу, составленную из персонажей хрестоматийных картин Иванова, Перова и Брюллова».
Художник делает вывод: если человек не может внятно объяснить, для чего ему нужна сегодня та или иная традиция, даже не обязательно национальная, то ее «вполне можно слить».
«Я, например, знаю, зачем я использую мотивы «маляваных дываноў» [Алены Киш], — пишет он. — В первую очередь, это отличная визуальная приманка».
Максим Осипов переосмысливает эстетику белорусских расписных ковров давно — вот, например, мурал, который он нарисовал в Черее Чашникского района Витебской области:
Также он создал цикл расписных ковров «Отсебятина», в которых сочетаются мотивы Алены Киш с произведениями мировой художественной классики: