Фотофакт: В Молодечно появился мурал с Годзиллой в вышиванке 5 2.06.2019, 20:38

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Фото со страницы Facebook Максима Осипова

Произведение называется «Поклiк да вытокаў».

Минский художник Максим Осипов опубликовал в фейсбуке фото необычного граффити, которое он сделал на стене торгового павильона на рынке в Молодечно. Произведение называется «Поклiк да вытокаў», пишет nn.by.

Объясняя замысел, автор говорит, что имя монстра — Годзилла — звучит очень «по-нашему»: «Данная работа была вдохновлена теми, кто бесконечно призывает нас возрождать и чтить всевозможные традиции не очень вдаваясь, зачем, собственно, нам они сейчас нужны».

Фото со страницы Facebook Максима Осипова

По словам Максима Осипова, «Годзилла в традиционном белорусском костюме призывает чтить традиции толпу, составленную из персонажей хрестоматийных картин Иванова, Перова и Брюллова».

Фото со страницы Facebook Максима Осипова

Художник делает вывод: если человек не может внятно объяснить, для чего ему нужна сегодня та или иная традиция, даже не обязательно национальная, то ее «вполне можно слить».

«Я, например, знаю, зачем я использую мотивы «маляваных дываноў» [Алены Киш], — пишет он. — В первую очередь, это отличная визуальная приманка».

Максим Осипов переосмысливает эстетику белорусских расписных ковров давно — вот, например, мурал, который он нарисовал в Черее Чашникского района Витебской области:

Фото со страницы Facebook Максима Осипова

Также он создал цикл расписных ковров «Отсебятина», в которых сочетаются мотивы Алены Киш с произведениями мировой художественной классики: