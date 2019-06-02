Помпео: США готовы на переговоры с Ираном при одном условии 1 2.06.2019, 20:41

Майк Помпео

Американские усилия с целью резкого прекращения злонамеренных действий Ирана продолжатся.

Майк Помпео, государственный секретарь Соединенных Штатов, заявил в воскресенье, 2 июня, о том, что американские власти готовы «сесть за стол» переговоров с представителями Ирана, причем «без предварительных условий». Тем не менее, госсекретарь тут же озвучил одно из них.

«Мы готовы (…) вступить в переговоры без предварительных условий, мы готовы сесть» за стол (с иранскими властями), — заявил Помпео, слова которого приводит агентство Reuters, сообщает RFI. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швейцарии в швейцарском городе Беллинцона.

При этом Помпео фактически назвал как минимум одно условие для начала переговоров между Вашингтоном и Тегераном. «Мы, безусловно, готовы провести этот диалог, когда иранцы смогут доказать, что хотят вести себя как нормальная нация», — сказал глава дипломатического ведомства Соединенных Штатов. И добавил, что «американские усилия с целью резкого прекращения злонамеренных действий исламской республики (Иран)» «продолжатся», сообщает AFP.

Агентство отмечает, что «столь ясное» заявление представителя американских властей о готовности к переговорам с Ираном — первое с мая 2018 года, когда президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из т.н. «иранской ядерной сделки». Сделка (официальное название которой — Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) была заключена летом 2015 года между Тегераном и шестеркой стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия).