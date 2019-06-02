В Украине мэры Одессы и Харькова объединились для участия в выборах 7 2.06.2019, 21:05

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Фото: Доверяй делам / Facebook

Активисты назвали съезд партии попыткой реванша бывших членов «Партии регионов».

В Украине 2 июня в Харькове состоялся съезд партии "Доверяй делам", в которую вошли представители местного самоуправления и мэры, сообщает "Гордон".

Мэр Харькова Геннадий Кернес был избран председателем, мэр Одессы Геннадий Труханов – сопредседателем партии. Оба решения, сказано в сообщении, были приняты единогласно.

На съезде делегаты приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019 года.

Кроме того, участники съезда утвердили манифест политической силы. Как отметил во время выступления Труханов, последние пять лет показали, что Верховная Рада и правительство действуют, не понимая потребностей людей на местах.

В Харькове возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", устроили акцию протеста.

По мнению организаторов акции, съезд является "попыткой реванша бывших членов Партии регионов".