РосСМИ: Мезенцев — более близкая для президента Путина фигура, чем Бабич 6 2.06.2019, 21:15

1,473

ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ

ФОТО: RIA.RU

Чего ждать от нового посла РФ в Беларуси.

В воскресенье новый посол России прибыл в Минск. Как отмечает по этому поводу российская Газета.ru, несмотря на крепкие связи между странами, которые строят общий надгосударственный союз и находятся в тесных отношениях, Сергея Мезенцева не ждет легкий путь.

«В последнее время между двумя государствами наметились серьезные трения. Одним из катализаторов проблем, как считают в Минске, стал предшественник Мезенцева на посту посла Михаил Бабич.

…Знающие Мезенцева отмечают, что, в отличие от кадрового военного и прямолинейного Бабича, новый посол будет более дипломатичной фигурой. В этом Мезенцеву должен помочь большой управленческий опыт руководства Шанхайской организацией сотрудничества, в состав которой входят восемь государств, включая Россию и Китай. В этой должности Мезенцев работал с 2013 по 2015 год.

Стоит отметить, что именно Мезенцев выступил в пользу получения Беларусью статуса наблюдателя в ШОС. По оценке белорусского МИДа, это позволило государству дополнить экономическое сотрудничество в рамках организации, задействовав свой транзитный, промышленный и научный потенциал.

До этой должности Мезенцев на протяжении трех лет занимал пост главы Иркутской области и считался одним из самых успешных губернаторов, учитывая, что при нем в область стали идти значительные федеральные средства.

Хорошее знание Китая и его экономических планов пригодится Мезенцеву и на новой должности, учитывая, что Минск активно развивает экономические и политические связи с КНР», пишет издание.

«В отличие от Бабича, Мезенцев — более близкая для президента Путина фигура. Оба вместе работали в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака», говорится в статье.