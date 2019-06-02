В Алжире отложили выборы президента страны из-за отсутствия кандидатов 2.06.2019, 21:44

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Выборы отложены на неопределенный срок.

Выборы президента Алжира, намеченные на 4 июля, не состоятся. Их отложили на неопределённый срок, сообщает Еuronews.

Такое заявление в воскресение сделал Конституционный совет республики. Причина: отсутствие кандидатов.

Зарегистрироваться на участие в выборах, которые бойкотировали ведущие политические силы, пробовали два малоизвестных выдвиженца. Но их заявки были отклонены, так как документы "не были поданы своевременно".

Таким образом, Абделькадер Бенсалах продолжит исполнять обязанности временного главы государства, что наверняка побудит манифестантов вновь выйти на улицы.

Акции протеста не утихают вот уже несколько месяцев, в результате чего правивший страной последние двадцать лет Абдельазиз Бутефлика покинул президентский пост.

Протестующие требуют ухода всех политиков старой системы, включая Бенсалаха, и полной смены власти в Алжире.