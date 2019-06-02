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На неделе в Беларуси потеплеет до +33°С

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  • 2.06.2019, 22:04

В нашу страну идут первые жаркие дни.

Температура воздуха в Беларуси на предстоящей неделе может подняться до отметки +30°С и выше, свидетельствуют данные долгосрочного прогноза Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Тепло после небольшого похолодания в конце мая вернулось в Беларусь в начале первого месяца лета.

По данным Гидромета, на следующей неделе потепление продолжится, и ожидаются первые жаркие дни.

Так, согласно долгосрочному прогнозу, в пятницу 7 июня температура воздуха в Минске и Гродно может достичь отметки +30°С, в Бресте прогнозируется +28°С.

Жарче всего будет в Гомеле и Витебске – там, как ожидается, воздух прогреется до +32°С, а также в Могилеве – +33°С.


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