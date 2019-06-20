США направляют на Ближний Восток ЗРК Patriot 1 20.06.2019, 7:36

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Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном, однако готов защищать свои интересы.

США направят на Ближний Восток зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках переброски в регион дополнительного контингента американских военнослужащих. Кроме того, Соединенные Штаты направят в регион пилотируемые и беспилотные разведывательные самолеты, а также "иные средства сдерживания", заявила представитель Минобороны США в среду, 19 июня, сообщает dw.com.

Вашингтон "не стремится к конфликту" с Тегераном, подчеркнула она. Однако Соединенные Штаты "готовы защищать свои интересы в регионе", добавила представитель Пентагона.

17 июня исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что на Ближний Восток будут дополнительно переброшены около тысячи американских солдат исключительно в "оборонительных целях".

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

В середине июня Соединенные Штаты обвинили Иран в причастности к предполагаемому нападению на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Корабли, принадлежащие Норвегии и Японии, получили серьезные повреждения в результате предполагаемой атаки с неустановленной стороны. Японский оператор танкера Kukula Courageous заявил, что его судно было повреждено двумя летящими объектами. Помимо США, Великобритания и Саудовская Аравия тоже возложили вину за возможное нападение на Иран.