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Кучма в Минске назвал условия снятия блокады с Донбасса

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  • 20.06.2019, 7:59
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Леонид Кучма
Фото: redsearch.org

Торговые ограничения по отношению к ОРДЛО будут сохранены.

Решение Украины о введении экономической блокады Донбасса может быть пересмотрено только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле». Об этом заявил Леонид Кучма по итогам заседания контактной группы в среду в Минске.

«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (территории самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР»)», — процитировала на своей странице в Facebook Кучму его пресс-секретарь Дарья Олифер.

Кучма также отметил, что работа в контактной группе «должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности».

Напомним, что в среду в Минске участникам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не удалось договориться о «хлебном» (на время уборки урожая) перемирии и разведении сил и средств в районе поселка Станица Луганская.


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