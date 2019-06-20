Марек Зуб о матче БАТЭ — «Пяст»: Шансы 50 на 50 20.06.2019, 8:15

МАРЕК ЗУБ

ФОТО: ARMSPORT.AM

Экс-наставник «Шахтера» проанализировал расстановку сил.

Бывший главный тренер солигорского "Шахтера" Марек Зуб в разговоре с польскими журналистами оценил шансы "Пяста" на проход БАТЭ в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-2019/20, сообщает pressball.by.

- Безусловно, преимущество БАТЭ в том, что команда находится в игровом ритме, ведь белорусский чемпионат проводится по системе весна — осень. В воскресенье они победили мою бывшую команду из Солигорска — 3:1. Но у БАТЭ также есть проблемы. В прошлом году умер Анатолий Капский. Это он сделал клуб сильным, выстроил структуру, "дергал за все ниточки". В предыдущих сезонах борисовчане доминировали в Беларуси с первых туров.

Против кого нужно действовать особенно осторожно? Ключевым футболистом является фланговый игрок Игорь Стасевич. Это очень опытный исполнитель, капитан, лидер команды, представитель сборной. Оцениваю шансы оппонентов в противостоянии как 50 на 50, — приводит слова Зуба przegladsportowy.pl.

Первый матч соперников пройдет 9 или 10 июля в Борисове, ответный — 16 или 17 июля в Гливице.