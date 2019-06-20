Ученые раскрыли главную тайну индейских племен Амазонии 20.06.2019, 8:26

5,481

Важные события произошли еще до прибытия европейцев.

Новое исследование показывает, что изменение климата оказало значительное влияние на людей, живущих в тропических лесах Амазонки до прибытия европейцев и привело к гибели коренного населения.

Исследователи обнаружили, что значительные сдвиги в температуре и количество осадков вызвали исчезновение сообществ задолго до 1492 года, говорится в статье EurekAlert (перевод – nv.ua).

Новый анализ того, каким был климат в Амазонии с 700 по 1300 год, показывает, что меняющаяся погода привела к гибели сообществ, которые интенсивно занимались фермерством и имели сильную классовую структуру. Те, кто жил без политической иерархии, выращивали большее разнообразие культур и больше заботились о том, чтобы ухаживать за землей, смогли адаптироваться.

Эксперты проанализировали климат древней Амазонии с помощью анализа остатков пыльцы и древесного угля, отложений из озер и сталагмитов. Это позволило им отслеживать, сколько осадков выпадает в регионе из года в год. Они также проанализировали археологические находки, показывающие урожай, выращенный племенами в прошлом.

Амазонка была домом для десятков сложных общин, которые жили в процветающих городах и деревнях. Конфликт между этими общинами и миграция также способствовали падению некоторых из них.

Доктор Йонас Грегорио де Соуза, который руководил исследованиями, сказал: «Некоторые сообщества Амазонки находились в упадке или резко изменились до 1492 года. Наши исследования показывают, что изменение климата было одним из факторов, но некоторые группы выжили, потому что они работали со своей природной средой, а не против нее. Тем, кто интенсивно занимался сельским хозяйством, было сложнее справиться».

К примеру, племя Марахоара жило на больших курганах, на каждом из которых могло проживать около 2000 человек. Эти племена распались после 1200 года. Считалось, что это произошло из-за прибытия кочевников, но исследование показывает, что уменьшение количества осадков также сыграло свою роль. Общины использовали курганы для управления водой, это сделало их чувствительными к длительным засухам.

Профессор Хосе Ириарте из Университета Эксетера сказал: «Это исследование добавляет все больше свидетельств того, что тысячелетие, предшествовавшее европейскому столкновению, было периодом миграций на большие расстояния, конфликтов, распада сложных обществ и социальной реорганизации на равнине Южной Америки. Это показывает, что погода оказала реальное влияние».