Спасибо Дональду 20.06.2019, 8:35

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Поможет ли экономическое чудо Трампа переизбраться ему на второй срок?

"Соединенные Штаты переживают экономическое чудо… Всего за два с небольшим года мы добились беспрецедентного бума в экономике... Никогда такого не было". Так Дональд Трамп хвалил себя в февральском послании, подводя промежуточные итоги первого президентского срока, сообщает ВВС.

Через полтора года он рассчитывает переизбраться на второй, и старт его кампании на этой неделе показал, что успехи крупнейшей в мире экономики останутся главным аргументом в борьбе за право задержаться в Белом доме еще на четыре года.

Экономика - естественный козырь Трампа в свете невысоких рейтингов. Июньский опрос Reuters/Ipsos рисует привычную картину: его работу на посту президента одобряют 40% американцев, не одобряют - 57%. В ключевых для победы штатах Трамп пока что значительно уступает основным претендентам-демократам.

"Если экономика не подведет, скорее всего его переизберут", - уверен бывший спикер палаты представителей конгресса США и близкий соратник президента Ньют Гингрич, которого цитирует Reuters.

Для победы Трампу нужно завоевать сердца неопределившихся избирателей, что требует объединяющей идеи от президента, более склонного к конфликту и расколу.

Его внутренняя политика - охота на нелегальных иммигрантов, поддержка белых супремасистов, нападки на прессу, судебную власть и оппозицию - закрепляет популярность Трампа среди давних поклонников, но мало пригодна для расширения электората.

Не сплотить нацию и успехами во внешней политике: там пока обходится без ярких побед. Трамп затеял склоки с противниками вроде Китая, с друзьями вроде ЕС и с соседями - Канадой и Мексикой. Громкая кампания умиротворения Ким Чен Ына завершилась ничем, а политика на Ближнем Востоке лишь подогрела палестино-израильский конфликт и поставила мир на грань новой войны - на этот раз с Ираном.

И в этом поляризующем общество хаосе выделяется одна объединяющая цель - американская мечта, стремление нации к богатству и процветанию. Согласно майскому опросу Ipsos, жители США считают, что "Америку делают великой" ее судебная система (88%), образование (87%) и экономика (86%). По их мнению, они важнее, чем сильная армия (76%), политическая система (74%) и право на ношение оружия (57%).

Поэтому экономика останется главной темой стартовавшей избирательной кампании. При двух условиях: если за Трампом закрепится статус главного инженера экономического чуда, и если экономический бум не обернется очередным кризисом за оставшиеся до выборов 16 с небольшим месяцев.

В поисках ответа на эти вопросы Русская служба Би-би-си изучила наследие Трампа и сценарии развития ситуации.

Спасибо Дональду за это?

Экономика США чувствует себя прекрасно. Тут с Трампом соглашаются все экономисты и статистические бюллетени. Но его ли это заслуга?

Сейчас ВВП США растет примерно на три процента в годовом исчислении, и это прекрасный результат по сравнению с другими крупными развитыми экономиками: в Европе темпы вдвое меньше, в Японии - втрое.

Однако это оживление началось не вчера: экономические циклы растягиваются во времени, и США переживают самую продолжительную в истории фазу подъема - в июне ей стукнуло 10 лет. Началась она еще при Бараке Обаме, который въехал в Белый дом в 2009 году в разгар масштабного финансового кризиса.

Ко второму сроку Обамы экономика стабилизировалась благодаря масштабной господдержке и активному печатанию денег центробанком США - Федеральной резервной системой. С тех пор она растет, но вяло - с исторической точки зрения.

Рост

За 10 лет ВВП увеличился на 22%, тогда как за предыдущую, тоже десятилетнюю, фазу подъема в 1990-х годах прибавил 43%, а в более короткий подъем 1961-69 годов - и вовсе 54%.

И пусть рост заметен, пресные макроэкономические показатели редко возбуждают избирателей. Людей больше интересует их личные доходы и уверенность в будущем.

"Он столько всего сделал для страны: растет зарплата, создаются рабочие места, американцы снова покупают дома", - перечислял достижения Трампа страховщик Роберт Адамсон, один из пришедших поддержать старт избирательной кампании Трампа на стадионе во Флориде во вторник.

Рабочие места

Безработица в США действительно достигла минимального за полвека уровня - 3,6%. Однако этот показатель охватывает только людей трудоспособного возраста, которые активно ищут работу. Он не учитывает тех, кто хотел бы, но не может найти постоянного места и перебивается случайными заработками на неполной занятости.

А также тех, кто в расцвете сил предпочитает работу не искать. А таких немало: например, почти 11% мужчин в возрасте 25-54 лет. В результате в мае официальная безработица среди этой категории составляла всего 3,1%, хотя реально не работал каждый восьмой.

Аналогичная ситуация с зарплатами. Почасовая оплата труда увеличивается уверенными темпами.

Зарплата

Однако еще быстрее растут цены активов, поскольку ФРС который год накачивает экономику дешевыми деньгами. В условиях низких кредитных ставок, против повышения которых пылко выступает Трамп, инвесторы обращаются к более рисковым и доходным способам размещения капитала, что традиционно разогревает рынки акций и недвижимости.

От роста цен на эти активы выигрывают те, у кого уже есть и жилье, и инвестиции. А проигрывают те, у кого этого пока нет.

О проблеме растущего неравенства в США на всех углах твердят демократы. Запуская кампанию, Трамп окрестил их "шайкой левых радикалов" и предрек:

"Голос за демократа в 2020 году - это голос в пользу подъема радикального социализма и уничтожения американской мечты".

У Трампа свои рецепты повышения благосостояния нации. Первый бодрящий укол экономике он уже выписал - снизил налоги. Стоимость лечения - полтора триллиона долларов. Столько недополучит казна за десятилетие.

Второй рецепт тоже вышел не дешевым - повышение оборонных расходов до рекордных 717 млрд долларов в 2019 году.

Деньги на все это Трамп взял у будущих поколений. Дефицит бюджета, который США финансируют за счет займов, в 2017 году составлял 666 млрд долларов, в прошлом году увеличился до 780 млрд, а в этом году вырастет до 900 млрд. Частный сектор не отстает - при Трампе американцы залезают в долги на 43 млрд долларов в квартал быстрее, чем при Обаме, подсчитал Bloomberg.

От налоговой реформы выиграли прежде всего самые богатые американцы и бизнес. Так и было задумано, объясняли авторы идеи: компании сэкономят на налогах, а высвободившиеся деньги раздадут работникам и вложат в расширение бизнеса.

Вышло немного по-другому, выяснил исследовательский центр Congressional Research Service, специализирующийся на экспертных заключениях и отчетах для американского конгресса.

Львиную долю сэкономленного американские компании вернули акционерам, а не выплатили работникам - объем заявленного выкупа акций на рынке превысил 1 трлн долларов. Аналогичным образом бизнес провел и налоговые каникулы при предыдущем президенте-республиканце Джордже Буше-младшем в 2004 году.

Экономисты спорят, нужно ли было стимулировать и без того динамичную экономику за счет казны. К устойчивому повышению темпов роста это не привело, зато поддержало рынок акций, который Трамп считает мерилом успеха своей экономической политики.

Рынок акций

Однако эффект быстро сошел на нет, и 2018 год стал худшим для фондового рынка США за все посткризисное десятилетие.

Чудо под угрозой

Трамп винит во всем ФРС.

Американский центробанк принялся было повышать ставки, поскольку экономика уверенно восстанавливалась. Он счел, что сейчас самое время выключить печатный станок и нормализовать денежно-кредитную политику, чтобы предотвратить скачок инфляции и перезарядить орудия к следующему кризису.

Трамп расценил это как диверсию и обратил против ФРС всю мощь своего "Твиттера". Независимый центробанк взял паузу в повышении ставок, но не по этой причине.

На горизонте замаячил призрак рецессии. Пророчества замедления американской экономики стали звучать все громче.

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Между Трампом и печатным станком. Зачем ФРС снимает Америку с кредитной иглы

После избрания Трамп обещал добиться экономического роста "на 4%, а может и на 5% и даже на 6%" в год. В прошлом году он не дотянул до 3%. По прогнозам Всемирного банка, в текущем году он замедлится до 2,5%, а в следующем - до 1,7%.

Такими темпами Трамп рискует лишиться своего главного достижения аккурат к осенним выборам 2020 года. И винить в этом может только себя.

Теперь, когда подорожание кредитов снято с повестки дня и даже наоборот - от ФРС ждут снижения ставок, единственной серьезной угрозой экономике США остались торговые войны Трампа, прежде всего китайская. Именно они заставляют экономистов наперегонки ухудшать прогнозы, а бизнес - грустить о будущем.

До сих пор Трамп только повышал ставки в противостоянии с Китаем. Но рынок труда и доходы уверенно росли, а до выборов было далеко. Как он поведет себя в ситуации, когда мотор экономики забарахлил, а избирательная кампания набирает обороты, покажет уже на следующей неделе его встреча с китайским руководителем Си Цзиньпином.

Ее итог определит формат торговой войны между двумя крупнейшими экономиками в мире: драка до первой крови или битва до последнего вздоха.