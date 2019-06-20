Отец Викентий: Без разрешения Мингорисполкома высказывал свои мысли по поводу политической обстановки в стране 5 20.06.2019, 8:38

1,957

Виктор Ковальков (отец Викентий)

Фото: «Радыё Свабода»

Как власти преследуют священника БАПЦ.

Священник Белорусской автокефальной православной церкви отец Викентий (Виктор Ковальков) наказан штрафом 382,5 рубля (15 базовых величин). Такое решение принял суд Первомайского района Минска. Оштрафовали его за участие в Чернобыльском шляхе, так как в его действиях правоохранители усмотрели нарушение статьи 23.34 КоАП РБ – «пикет», сообщает «Радыё Рацыя».

«Без разрешения Мингорисполкома высказывал свои мысли по поводу политической обстановки в нашей стране. Я как раз давал интервью «Белсату», - рассказал священник журналистам.

«Отца Викентия (Виктора Ковалькова) только в 2019 году задерживали три раза и три раза на него составляли протоколы. В рамках одной из этих административных дел священника принудительно доставили на судебно-психиатрическую экспертизу», - сообщает правозащитный центр «Весна».