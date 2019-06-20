Агрегаторы такси – черная дыра белорусской экономики? 1 20.06.2019, 9:50

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Предприниматель рассказал о том, как Беларусь теряет валюту и рабочие места.

Автор youtube-канала «Страна для жизни» предприниматель Сергей Тихановский рассказал о пока малозаметной, но важной тенденции в экономике Беларуси:

«Мы не платим таксисту за поездку. Деньги автоматически списываются с нашей карточки. Безусловно все это очень удобно и легко. Но с приходом агрегаторов такси, таких как Яндекс и Максим, небольшие фирмы такси стали закрываться, завтра их уже не будет. Закрыли свои ИП и таксисты. Теперь они просто получают деньги от агрегаторов и не платят никакие налоги. А деньги за перевозку пассажиров получают иностранные компании нерезиденты.

Вы думаете вас это не касается? Какая вам разница куда уходит прибыль с десятков миллионов поездок в месяц и где платятся налоги? Вы думаете, что поездки для вас стали дешевле и безопаснее? Нет, это ложь. Реальность такова: из экономики Беларуси выводится валюта, а разница низких тарифов в такси доплачивается наличкой водителям только потому, что идет передел этого рынка. И как только этот рынок устаканится, поездки станут дороже, а водители потеряют работу.

За 25 минут, не имея нужных документов, мы подключились не к одному, а сразу к трем агрегаторам такси и начали получать заказы. Но вы не переживайте, вашей жизни ничего не угрожает, и налоги платятся, правда не здесь, и зарабатывают на перевозках не наши предприниматели, а иностранные компании в США, России и наверное в офшорах.

Если на короткой поездке за вас доплачивают водителю, из тех налогов, которые могли бы заплатить белорусские компании в Беларуси, то на более длинных дистанциях стоимость поездки в этих агрегаторах намного выше чем в обычных такси. На средних поездках по городу стоимость получилась примерно одинаковая.

Я знаю минимум 3 компании которые напишут приложение для такси за 50 000$. И я знаю десятки контор, которые напишут его бесплатно. Для того, чтобы потом обслуживать его и зарабатывать как Яндекс с каждой перевозки. Я знаю сотни предпринимателей, которые вложили бы в это свои деньги и стали инвесторами. Но почему-то в IT-стране так и не написали национальное приложение для такси, а с каждой из миллионов транзакций зарабатывают иностранные компании, не платятся налоги в Беларуси.

Ребята, это просто такси. Но таксовать то мы можем сами? Я не удивлюсь, если послезавтра работать в такси в Беларуси уже начнут выходцы из юговосточной Азии. В Москве в том же Яндексе они уже сейчас работают. Нам же не нужны ни рабочие места, ни валюта, ни зарплата по 500?»

Подробнее – смотрите в видео.