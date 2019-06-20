Как в Венеции: в Пинске мужчины плыли по улице на лодке 20.06.2019, 10:32

Ливень, обрушившийся на Пинск, затопил улицы.

Пинчане же нашли альтернативу машине, пишет «Брестская газета».

Сильный дождь утром 20 июня подтопил улицы Пинска. Неизвестные мужчины нашли необычный способ передвижения по городу – на лодке. Фото плывущих на надувной лодке пинчан появились в паблике «ЧП. Беларусь» в «ВКонтакте».

Вынуждены «плыть» по улицам были и машины.

В Бресте по-прежнему без дождя и солнечно. Напомним, в четверг воздух в областном центре прогреется до +29. Вечером 20 июня синоптики обещают сильный дождь, который, по прогнозам, продлится и в ночь на пятницу.