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Фильм, снятый черепахой, стал хитом Сети

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  • 20.06.2019, 10:53

Видео набрало почти 12 миллионов просмотров за неделю.

Американец решил удивить пользователей Сети необычным видео, и надел камеру на панцирь черепахи. Полученный в итоге ролик он опубликовал в YouTube, где он набрал почти 12 миллионов просмотров за неделю, пишет korrespondent.net.

"Надеюсь, вам понравится этот видеоконтент, снятый с черепашьей перспективы", - отметил автор в подписи к ролику.

Некоторые кадры сняты во время погружения черепахи под воду, а другие автор видео снимает сам, используя другой гаджет. Он показывает, как кормит черепах и сомов, обитающих в водоеме.


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