Политический атом 3 Василий Лемешко, UDF.BY

20.06.2019, 11:03

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чем может обернуться для Беларуси запуск Островецкой АЭС?

К концу 2019 года Беларусь может пополнить копилку «Росатома» еще одним реализованным проектом - первым блоком Островецкой АЭС. Параллельно ведутся работы по строительству второго блока (хотя его введение в эксплуатацию может произойти не так скоро, как планировалось ранее).

Политическая целесообразность

При этом к белорусской АЭС, которую строят россияне, уже сегодня существует общая настороженность. А маниакальность усилий по продвижению проекта, которые осуществляет белорусская власть, свидетельствует о беспрецедентном давлении со стороны Кремля.

У проекта АЭС в Беларуси достаточно длительная история: начался он в 2006 году на уровне политических договоренностей между президентами РФ и Беларуси, и только в 2013 году был дан старт строительным работам.

При этом российская сторона настояла на переносе площадки из восточной части Беларуси, где ощущается дефицит электроэнергии, в северо-западную практически на границе с Литвой. Белорусские власти согласились на это изменение, несмотря на то, что получили многочисленные предостережения о ложности такого шага.

Здесь в 1907 году было зафиксировано 7-балльное землетрясение, в результате которого произошел разлом поверхности. Несмотря на это, политическая целесообразность перевесила, подтверждая предположение об основной цели проекта - создания мощной площадки для производства и продажи в соседние государства дешевой электроэнергии из формально нероссийского источника.

Политические последствия

При расчете потребности в энергоносителях на 2006-2007 гг. Беларусь переоценила свои возможности по меньшей мере в нескольких сферах.

Нефтяной кризис 2004 года между РФ и Беларусью был дополнительно проиллюстрирован для Лукашенко «газовым кризисом» против Украины в 2006 году. Тем самым Беларусь подтолкнули к решению о создании альтернативного источника энергообеспечения, которое должно помочь в минимизации зависимости от РФ. Беларусь даже объявила о проведении международного конкурса среди ведущих компаний мира в атомной сфере. Однако предложения французской Areva и шведско-американской компании Westinghouse были забракованы с различными аргументами, зато избран российский вариант «Росатома» с реакторами ВВЭР-1200 МВт. Тем самым Беларусь дала четкий ответ на вопрос о диверсификации энергоснабжения - целью было диверсифицировать зависимость от РФ, расширив ее еще и на атомную сферу.

Власти Беларуси хорошо информированы о развитии взаимоотношений между РФ и соседними государствами на протяжении уже почти двух десятилетий XXI века. Но война РФ против Грузии в 2008 году, многочисленные энергетические конфликты с балтийскими странами, очередной «газовый кризис» с Украиной в 2009 году и уже полномасштабная война в 2014 году не изменили решения о расширении сотрудничества с РФ в атомной сфере. При этом результат такой «дальновидной политики» не заставил себя ждать, ведь потенциальные импортеры белорусской, а фактически российской электроэнергии приняли стратегическое решение ни в коем случае не сотрудничать с таким «независимым» экспортером.

Литва – один из самых естественных союзников Беларуси, которых объединяет прославленная средневековая история довольно равноправных взаимоотношений на уровне Сейма (национального парламента) – закрепила законодательные положения о Белорусской АЭС как угрозе национальной безопасности. Тот факт, что Лукашенко отказался прислушаться к предостережениям литовских экспертов и политиков, еще больше показывает сложность возврата к политическому диалогу на эту тему в ближайшем будущем. Две другие Балтийские страны выражают солидарность с Литвой и не намерены покупать электроэнергию с Белорусской АЭС.

Польша пытается проводить собственную энергетическую политику, в которой стремится минимизировать влияние внешних игроков на внутренний рынок электроэнергии. Страна последовательно внедряет практику отказа от российского энергетического засилья и готовится отказаться от поставок российского газа с 2022 года. Так же негативно Польша относится к идее импорта российской электроэнергии, справедливо включая в этот перечень белорусскую атомную станцию, построенную на российские деньги, с непрозрачными условиями ее эксплуатации, скрытыми за кулисами двусторонних президентских переговоров.

Более того, Балтийские государства и Польша реализуют совместный проект синхронизации национальных энергосистем, который до 2025 года должен положить конец взаимоотношениям в так называемом энергетическом кольце БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва). 29 мая 2019 были подписаны документы, которые политически и технически определяют дорожную карту синхронизации с энергетической системой Континентальной Европы и прекращение практики технического регулирования частоты со стороны РФ. Тем самым Балтийские государства также превратят в энергетический остров Калининградскую область, куда РФ вкладывает огромные деньги для развития генерации.

Безумное стремление РФ контролировать все и всех на постсоветском пространстве вызывает закономерные опасения в надежности сотрудничества с Беларусью даже в Украине, которую объединяет с белорусами общий европейский проект «Восточного партнерства». Реализуя условия «Соглашения об ассоциации» с ЕС, Украина поставила перед собой цель интегрироваться в европейский рынок электроэнергии к 2025 году и на сегодняшний день реализует два масштабных проекта - внедрение европейской модели рынка электрической энергии и подготовку технического и регулятивного основания для присоединения к ENTSO-E (объединение операторов систем передачи электроэнергии в ЕС).

Таким образом, Украина также планирует выйти из российского энергетического пространства, что автоматически означает прекращение взаимоотношений и с Беларусью, при условии, что последняя так и останется в зоне российского влияния.

В совокупности проект АЭС, который получил политическое одобрение вопреки научным и техническим аргументам, и расположен в северо-западной части Беларуси, сможет найти своего потребителя только в РФ. А учитывая насыщенность западных русских областей своими АЭС, придется ориентироваться только на внутренний рынок.

Экономические последствия

По весьма приблизительным расчетам, стоимость проекта строительства двух атомных блоков обойдется в 11 миллиардов долларов, из которых только один предоставляется Беларусью. Условия предоставления кредитных средств российской стороной остаются глубокой тайной и это наводит на тревожные размышления. Известно лишь, что часть средств на приобретение технологического оборудования будут предоставлять российские банки.

Десятимиллиардный долг является чрезвычайно удобным инструментом влияния на Беларусь, действенность которого усилится еще больше из-за ограниченного рынка сбыта электроэнергии. Для Лукашенко уже сегодня российская кредитная кабала является дамокловым мечом каждой встречи в Кремле. Реструктуризация долга за счет новых заимствований и сопутствующих политических уступок стала типичной частью программ встреч, особенно предновогодних.

Что бы ни скрывали кредитные соглашения, однако простая логика бизнес-отношений говорит, что, по крайней мере первые годы Беларусь будет всеми силами погашать одолженное как на реакторы, силовые установки и сопутствующее технологическое оборудование, так и на строительные работы, которые наверняка также выполняли «знатоки» и приближенные к кремлевским руководителям. Сможет ли в таких условиях Беларусь позволить себе снижение тарифов на электроэнергию, о котором уже долго рассказывают чиновники и сам Лукашенко?

Сегодня Беларусь пользуется газовыми ТЭС для производства большей части электроэнергии для себя и даже немного на экспорт. Такие станции являются достаточно маневренными и позволяют оптимизировать выработку в зависимости от плановых и внеплановых пиков потребления. Зато запуск в работу первого атомного блока с равным режимом выработки на уровне около 1200 МВт нарушит всю технологическую сбалансированность энергосистемы. Придется не только просматривать технические параметры работы сетей и подстанций, но и режимы работы газовых ТЭС, часть из них выводить в резерв. При этом РФ вряд ли так просто согласится сократить поставки газа, принимая во внимание снижение внутреннего спроса в Беларуси. Напротив, в РФ появится дополнительный фактор давления на «батьку» в контексте условия «бери или плати», ведь реализация даже нескольких миллиардов газа в ближнем зарубежье выгоднее внутреннего рынка, потому что там платят «вечнозеленой» конвертируемой валютой, которую удобно отправлять дальше на нужды кремлевских стратегов.

Даже в режиме тестовой эксплуатации начнет появляться отработанное топливо, утилизация которого не предусмотрена известными условиями действующего контракта. А это дополнительное поле для политического давления и расходов на его вывоз и переработку в РФ. И проволочек в этой сфере никто не будет допускать, а незначительные на первых порах суммы будут все равно требоваться в долларах и снижать рентабельность работы АСЕ.

Появление значительных объемов низкоуглеродистой электроэнергии в Беларуси уже заявлено властью как предпосылка для широкомасштабной трансформации экономики государства в сторону электрификации. Особенно актуальным является данный вопрос по стимулированию потребления в ночное время, где предлагают установить специальные скидки или цену на электроэнергию для нужд отопления или подогрева воды. Другими направлениями видят введение ночных смен на производственных предприятиях, электрификацию железнодорожного транспорта и перенос большей части рейсов в ночное время, а также развитие частного электротранспорта. Все эти благородные цели требуют двух важных аспектов - времени и денег - чрезвычайно дефицитных в текущих условиях.

Сможет ли АЭС улучшить экономические условия хотя бы на местном уровне? Бесспорно, широкомасштабные строительные работы создали спрос на рабочую силу, по разным оценкам, привлечено более 8000 человек, которым платят зарплату, кормят, предоставляют бытовые услуги и т.д. Однако для работы на АЭС потребуется не более 1000 специалистов-атомщиков, из которых собственно белорусов будут единицы в силу отсутствия такого класса рабочих в этой стране за всю историю ее независимости. Экс-работники Чернобыльской АЭС не принимаются во внимание в силу устарелости знаний и навыков. Зато ставка будет делаться на российских специалистов, часть которых приедут в городок Островец со своими семьями. А еще - на украинских специалистов, которых будут пытаться переманивать более высокими зарплатами, служебным жильем и тому подобное.

Технологические последствия

Мощные атомные станции в значительной мере уже являются историческим наследием, ведь современный мир тянется к чистой зеленой энергетике, а еще требует гибкости услуг по энергообеспечению и отказывается платить за многолетние мега проекты с мало прогнозируемыми финансовыми результатами.

Выбор мощных 1200 МВт блоков для страны с достаточно небольшими объемами потребления электроэнергии как промышленными, так и частными потребителями является достаточно сомнительным. Уже на этапе выбора места размещения проекта имели место противоречия между научно и технически обоснованными предложениями, и политической целесообразностью, тем более, продиктованной из Кремля. Выбор сейсмически нестабильной зоны отнюдь не добавляет уверенности в безопасности дальнейшей эксплуатации объекта. К этому также добавляются многочисленные сообщения о нарушениях на строительной площадке, не говоря уже о двух случаях чрезвычайных ситуаций с ключевым оборудованием - реакторными блоками, которые по неизвестным причинам падали в местах их временного размещения.

Беларусь проигнорировала большую часть предложений и требований литовской стороны, высказанных в дополнение к рекомендациям Европейской группы по ядерной безопасности (ENSREG). Хотя последняя в целом положительно оценила соответствие объекта требованиям стресс-тестов, никаких сведений об учете предложений ENSREG до сих пор нет, как и ожидаемого повторного приглашения для инспекции АЭС в режиме тестирования систем.

Вообще, закрытость процесса строительства, а также попытки скрыть факты нарушения технологических процессов и аварийные случаи, которые имели место на объекте строительства, очень напоминают стиль позднего Советского Союза и трагическую Чернобыльскую катастрофу - там тоже политическая целесообразность ставилась выше жизни и здоровья граждан.

В случае же подобного ЧП на Белорусской АЭС ценой может быть не только финансовая устойчивость этого государства, но и безопасность всего региона.

Василий Лемешко, UDF.BY