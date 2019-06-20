МН17: Опубликованы телефонные переговоры Стрелкова и Бородая с российскими чиновниками 1 20.06.2019, 11:16

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Игорь Стрелков (Гиркин) и Александр Бородай

Фото: ТАСС

Сепаратисты просили Москву о военной поддержке.

Нидерландские следователи по делу о катастрофе МН17 представили ранее не публиковавшиеся аудиозаписи переговоров между Игорем Стрелковым и бывшим так называемым премьер-министром "ДНР", гражданином России Александром Бородаем с одной стороны и, как утверждается, высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым, – с другой. Прямо о "Буке" и "Боинге" речь не идет. Однако из опубликованных фрагментов очевидно, что лидеры сепаратистов просили Москву о военной поддержке, и она им непрямо была обещана, сообщает svoboda.org.

Так, в разговоре с помощником Сергея Аксенова от 8 июля Стрелков говорит, что сепаратистам "нужны противотанковая артиллерия, нужны танки, ПВО... И все это нужно со специалистами, потому что времени их готовить у нас не будет, уже нет". Аксенов в разговоре со Стрелковым говорит, что решение "уже принято" и создан "координационный центр".

В разговоре с Бородаем от 11 июля 2014 года Сурков говорит, что вопрос о помощи сепаратистам "обсуждается с товарищами", и они обещают предпринять некие действия.

При этом российские чиновники избегают того, чтобы называть конкретных лиц и конкретные меры "помощи".

Аксенов и Сурков пока не комментировали свои предполагаемые разговоры с Бородаем и Стрелковым.

Игорь Стрелков заявил агентству "Интерфакс", что подчиненные ему отряды сепаратистов – которых он называет "ополченцами" – не сбивали малайзийский "Боинг". Он отказался давать показания следствию.

Самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17, потерпел крушение над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Международная Совместная следственная группа, в которую входят представители пяти стран, пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" доставленного из России на территорию, контролируемую пророссийскими сепаратистами востока Украины. Москва какую-либо причастность к крушению самолета категорически отрицает.