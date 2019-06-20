Зеленский решил превратить здание Администрации президента Украины в музей 20.06.2019, 11:19

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Сама Администрация переедет из центра Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах переместить Администрацию президента из центра Киева, а на Банковой создать музей.

Об этом Зеленский заявил во время неформальной встречи с журналистами в администрации президента.

«Я очень этого (переезда — Ред.) хочу. Главная для меня сейчас проблема — сроки. Потому что строить с самого начала — это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду», — цитирует президента «Украинская правда».

По словам Зеленского, на Банковой можно создать большой художественный музей.

«Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему — нормальную схему, а не „теневую“ какую-то, чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду», — добавил он.