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Зеленский решил превратить здание Администрации президента Украины в музей

  • 20.06.2019, 11:19
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Сама Администрация переедет из центра Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах переместить Администрацию президента из центра Киева, а на Банковой создать музей.

Об этом Зеленский заявил во время неформальной встречи с журналистами в администрации президента.

«Я очень этого (переезда — Ред.) хочу. Главная для меня сейчас проблема — сроки. Потому что строить с самого начала — это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду», — цитирует президента «Украинская правда».

По словам Зеленского, на Банковой можно создать большой художественный музей.

«Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему — нормальную схему, а не „теневую“ какую-то, чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду», — добавил он.


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