Милиция отказалась возбуждать дело против журналиста лукашенковской газеты 1 20.06.2019, 11:30

Игорь Кузнецов намерен привлечь Муковозчика к уголовной ответственности за клевету.

Историк Игорь Кузнецов обратился в прокуратуру Советского района Минска с просьбой привлечь к ответственности автора государственного издания «СБ. Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика. В своей статье тот назвал Кузнецова «лжеисториком».

Исследователь сталинских репрессий пошел на такой шаг после того, как 17 апреля на сайте провластной газеты появился блог Муковозчика под названием «Лжеисторики».

«В публикации распространены заведомо неправдивые сведения о том, что кандидат наук Игорь Кузнецов является "лжеисториком", - отметил заявитель. - Эти сведения не соответствуют действительности, унижают мою честь, достоинство и деловую репутацию как кандидата исторических наук, дипломированного специалиста в истории советских репрессий, доцента кафедры дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ».

Еще до обращения в прокуратуру Игорь Кузнецов направил заявление на имя главного редактора «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрия Жука с требованием опровергнуть изложенные сведения и получил отказ. Но упомянутая статья с сайта исчез. Тогда историк попросил провести прокурорскую проверку и привлечь Муковозчика к уголовной ответственности за клевету.

Однако, как сообщилИгорь Кузнецов, прокуратура перенаправила его заявление в РУВД Советского района Минска, сказав, что это компетенция милиции. В милиции ответили, что в результате проверки установлено: оснований для административного процесса по ст. 9.2 КоАП Республики Беларусь (клевета) в отношении автора статьи «Лжеисторики" Муковозчика нет.

20 июня Игорь Кузнецов обратился в Минскую городскую прокуратуру - на этот раз его заявление зарегистрировали. Он по-прежнему настаивает на возбуждении уголовного дела против Муковозчика, считает, что милицейская проверка была проведена поверхностно.