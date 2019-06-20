Аудронюс Ажубалис: Деятельность «Спутника» в Литве нужно расследовать 20.06.2019, 11:43

Аудронюс Ажубалис

Необходимо четко установить границы, отличающие журналистику от пропаганды.

Российскую службу новостей «Спутник», которая занимается агрессивной пропагандой точки зрения Кремля на события в мире в Литве, могут заблокировать.

Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас, парламентарии от партии «Союза Отечества — Христианские демократы Литвы» обратились к регуляторам журналистской этики в Литве с просьбой расследования деятельности «Спутника» на территории Литвы.

Ситуацию для Charter97.org комментирует Аудронюс Ажубалис.

- Как вы оцениваете деятельность российского новостного агентства «Спутник» в Литве?

- Согласно самой скромной оценке, деятельность этого агентства идет в разрез с интересами литовского общества. Информация, которую распространяет «Спутник», фактически направлена на то, чтобы расколоть наше общество, сеять смуту. Более того, факты, которые встроены в информацию «Спутника» противоречат правде и исторической истине. Так, например они используют нарративы о том, что литовские партизаны служили в батальонах СС, были преступниками, то есть просто нагло врут.

- Вы обратились к регуляторам журналистской деятельности в Литве с просьбой расследовать деятельность «Спутника» в Литве и в случае нужды принять соответствующие меры. Какие меры, по вашему мнению, нужны?

- Прежде всего по моему мнению надо серьезно исследовать содержимое портала «Спутник», затем сделать выводы. В том случае, если наше мнение о деятельности этого портала подтвердится, то принять соответствующие меры по отношению к «Спутнику».

Эти меры не обязательно должны привести к тому, чтобы повредить «Спутнику», но их цель прежде всего – указать сотрудникам агентства на границы: чем правда отличается от неприкрытой лжи. Преподносить ложь вместо правды, а пока что именно этим «Спутник» и занимается, это не является журналистским принципом деятельности.

В течение нескольких последних лет, литовский регулятор теле- и радиовещания, исследовал деятельность российских телевизионных каналов, которые так же, как и «Спутник» сегодня, занимались распространением ложной информации, и на несколько месяцев заблокировал их вещание на территории Литвы. В результате аудитория этих телеканалов значительно сократилась.

- Вам не кажется, что подобные поступки со стороны Литвы по отношению к «Спутнику», дадут Кремлю повод обвинить Вильнюс в русофобии?

- Они могут обвинять нас в чем угодно, но когда они открыто выступают в защиту фальшивых и лживых пропагандистских нарративов, то их обвинения – пустышки.