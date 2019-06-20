Какое место на земле самое жаркое? 20.06.2019, 11:46

Ученые подвели итоги многолетних наблюдений за температурой на поверхности планеты.

Как сообщает РИА «Новости», в тот день, 10 июля 1913 года воздух в калифорнийской долине прогрелся до 56.7 градусов Цельсия.

На последующих местах находятся Келибия (Тунис) — 55 градусов в июле 1931 года, Митрибахе (Кувейт) — 53,9 градуса 21 июля 2016 года, Турбате (Пакистан) — 53,7 градуса 28 мая 2017 года.

Температура трехгодичной давности в Митрибахе стала самой высокой, зарегистрированной в Евразии за всю историю наблюдений, т. е. примерно с конца XIX века.

Как пояснил главный докладчик ВМО по климатическим и погодным экстремальным явлениям, научная работа по подтверждению температурного экстремума показала современные возможности метеорологов по получению и проверке информации из разных источников.

Долина Смерти (англ. Death Valley) — межгорная впадина на западе США в штате Калифорния, к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада. В долине расположена самая низкая точка Северной Америки — 86 метров ниже уровня моря. Долина также включает в себя большую часть национального парка «Долина Смерти».