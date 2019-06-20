Опрос: Самые желаемые политики в Верховной Раде Украины - Гриценко, Вакарчук и Тимошенко 2 20.06.2019, 12:05

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Как выглядят электоральные симпатии украинцев?

Согласно данным соцопроса от Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра Социальный мониторинг шансы на попадание в Верховную Раду сохраняют пять партий, пишет «Новое время».

Данные опроса свидетельствуют, что лидером электоральных симпатий остается партия «Слуга народа», у которой 49,8% поддержки среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Далее идут Оппозиционная платформа — «За життя» с 10,3% поддержки, «Батькивщина» (9%), «Европейская Солидарность» (8,7%), партия «Голос» (5,9%). Приближаются к проходному барьеру в 5% «Гражданская позиция» и «Сила и честь» (по 4%).

Среди политиков, которых хотели бы видеть в составе новой Верховной Рады, первые места занимают Анатолий Гриценко (43%), Святослав Вакарчук (38,1%) и Юлия Тимошенко (36%). А вот больше всего не хотят видеть в новом парламенте Петра Порошенко (67,2%), Арсена Авакова (65,1%), Михеила Саакашвили (62,8%) и Олега Ляшко (62,3%).