закрыть
20 июня 2019, четверг, 15:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Владимир Зеленский подписал первый закон

7
  • 20.06.2019, 12:37
  • 3,324
Владимир Зеленский

Закон был подписан 19 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон: глава государства одобрил законопроект №6350 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады Украины.

Согласно информации на сайте ВР, документ был возвращен с подписью от президента 19 июня.

Законом предусмотрено, что лицам, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней. При этом при усыновлении двух и более детей предоставляется 70 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка. Подчеркивается, что такой отпуск предоставляется при условии, что заявление о его предоставлении поступило не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

Кроме того, определяется, что лицам, усыновившим ребенка (или одновременно двух и более детей), предоставляется отпуск по уходу за ребенком (детьми) на условиях и в порядке, установленных статьями 179 и 181 настоящего кодекса. Так, в случае усыновления ребенка (детей) супругами указанные отпуска предоставляются одному из них на их усмотрение.

Напомним, Верховная рада Украины одобрила законопроект №6350 во втором чтении 30 мая. За документ со второй попытки проголосовали 248 депутатов ВР.

При этом Рада приняла данный закон за основу в январе 2019 года. Закон тогда поддержали 235 депутатов ВР.


популярное за неделю

Мнение

Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип
Раўненне — на Быкава!
Раўненне — на Быкава! Сяргей Законнікаў