Куда поехать в отпуск: лучшие маршруты 2019 года

Куда поехать в отпуск: лучшие маршруты 2019 года3
- 20.06.2019, 13:21
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Эксперты составили рейтинг популярных направлений для путешествий.
Названы победители рейтинга Travellers Choice Awards for Experiences туристического портала Trip Advisor. Эксперты на основе отзывов путешественников и анализа самых популярных направлений для отдыха определили лучшие маршруты для туризма в 2019 году, пишет «Сегодня».
Возглавил список тур стоимостью 101 доллар в Ватикан. Гиды готовы показать за эти деньги Сикстинскую капеллу, базилику Святого Петра, а также осуществить однодневную поездку в Тоскану. Также в рейтинге отмечены тур пабами Лондона за 31 доллар, пешеходная экскурсия "Гарри Поттер" за 16 фунтов стерлингов и высокоскоростной круиз по Темзе за 43 фунта.
ТОП-10 популярных туристических маршрутов:
Ватикан – Сикстинская капелла и тур по базилике Святого Петра – Рим, Италия.
Чикагский архитектурный речной круиз – Иллинойс, США.
Тоскана – Флоренция, Италия.
Рейкьявик, Исландия – ныряние с аквалангом между тектоническими плитами.
Лас-Вегас, США – Red Rock Canyon Electric Bike Tour.
Париж, Франция – частный тур в старинной коляске.
Амстердам – туры по каналам.
Убуд, Индонезия – Best of Ubud Tour.
Сиань, Китай – вечерний гастрономический тур.
Водопад Окер, Новая Зеландия – река Кайтуна.