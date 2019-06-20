Михаил Мархель — новый главный тренер сборной Беларуси 5 20.06.2019, 13:20

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Михаил Мархель

Фото footbik.by

На этом посту он сменил Игоря Криушенко.

Новым главным тренером сборной Беларуси стал экс-рулевой «молодежки» Михаил Мархель. Кандидатура специалиста утверждена на заседании исполкома БФФ, пишет «Прессбол».

Решением исполкома Ассоциации «Белорусская федерация футбола» управление национальной командой республики доверено 52-летнему минчанину. Мастер спорта СССР, нападающий провел более двух сотен матчей на профессиональном уровне, причем как внутри Беларуси, так и за ее пределами. На родине Михаил Михайлович защищал цвета бобруйского «Шинника», столичных «Динамо», «Торпедо»-МАЗа и «Звезды»-ВА-БГУ, могилевского «Днепра» и «Молодечно-2013». За пределами Беларуси Мархель отметился удачным легионерским опытом в первенствах России, Венгрии и Югославии.

Тренерскую карьеру специалист начал в 1997 году — и неизменно рекомендовал себя как профессионал, прекрасно раскрывавший потенциал молодых футболистов. За время профессиональной деятельности четырежды выводил сборные страны (U-17, U-19) в элитные раунды чемпионатов Европы. В 2011 году будучи ассистентом главного тренера молодежной сборной республики помог команде U21 завоевать бронзовые награды чемпионата Европы. В 2012 году в качестве ассистента главного тренера олимпийской сборной РБ готовил команду и выступал с ней на Играх в Лондоне. Обладатель лицензии «Pro» УЕФА, Мархель с 2012 года неизменно вовлечен в руководство юношеской сборной страны. В 2019 году был назначен рулевым молодежной сборной Беларуси, во главе которой стартовал с победы 10:0 над Гибралтаром — крупнейшей за всю историю официальных международных выступлений наших команд на международной арене, — пишет сайт БФФ.