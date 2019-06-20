Врачи назвали три продукта для «вечной» стройности 2 20.06.2019, 12:40

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Они вас удивят.

Ухудшение метаболизма и лишние килограммы – явный признак нарушения работы организма, пишет orthodox.od.ua.

Диетологи напоминаю о том, что при достижении 30 лет обмен веществ постепенно замедляется. Как следствие это ведёт за собой набор лишнего веса.

Метаболические нарушения в организме напрямую связаны с нехваткой флавоноида, большое количество которого можно найти в определённых. Но благодаря усилиям врачей были выведены ТОП-3 продукта для поддержания «вечной» стройности, содержащие данный антиоксидант.

Первым продуктом, содержащим в себе большое количество флавоноидов, является домашняя клубника. Эта сезонная ягода имеет своём составе большое количество антиоксидантов, способных бороться с жировыми отложениями и выводя лишнюю жидкость из организма.

Второе место разделили между собой лук и брокколи. Благодаря большому количеству пищевых волокон, эти продукты способны разгонять метаболизм. К тому же они требуют больших затрат калорий на своё переваривание.

Третье почётное место занимает летнее лакомство – черешня. Несмотря на её сравнительно небольшую калорийность, она является довольно сытной ягодой. Плоды черешни богаты витаминами группы В и С, а благодаря высокому содержанию клетчатки она способна насыщать полноценно организм на несколько часов. Диетологи рекомендуют потреблять ягоду как самостоятельный перекус.

Также важнейшим заявлением медиков является полный отказ от всевозможных диет. В этом случае эстафету за вечную стройность лучше передать сбалансированному питанию, нежели истязать свой организм скудным меню на 1000 калорий.