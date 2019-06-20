Цена на золото достигла пятилетнего максимума 2 20.06.2019, 13:33

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Фьючерсы на золото на сегодняшних торгах выросли до $1385 за унцию.

Цены на золото выросли в ходе азиатских торгов до пяти летнего максимума благодаря ожиданию смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС), сообщает CNBC (перевод — liga.net).

По информации телеканала, спотовые цены на золото выросли по состоянию на сегодня на 10 утра на 1,62%, до $1381 за унцию. Фьючерсы на золото выросли до $1385 за унцию.

По словам опрошенного телеканалом экономиста, рост цен обусловлен снижением доходности госообгаций США в пределах от трех месяцев до двух лет. В частности доходность 3-месячного казначейского долга снизилась до 2,177%, 2-летние облигации снизились до 1,731%.