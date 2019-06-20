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На пятницу объявили оранжевый уровень опасности

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  • 20.06.2019, 13:41
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Завтра ожидаются грозы, ливни, град, ветер, жара.

В пятницу погода нас не порадует. Жара будет сопровождаться грозами, сильными ливнями и шквалистым ветром. В отдельных районах выпадет град. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

«21 июня, в пятницу, днем на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, сильные ливни, в отдельных районах град. В дневные часы по южной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30…34°C», — говорится в сообщении.

В МЧС напоминают, что при подобных погодных явлениях стоит соблюдать разумные меры предосторожности.

Рекомендации МЧС для населения при грозе

Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Рекомендации МЧС при сильных ливнях

Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.

Рекомендации МЧС при сильном ветре

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).


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