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Чиновников мучают вопросы, откуда у «тунеядцев» деньги

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  • 20.06.2019, 13:52
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Мария Тарасенко

Как главный специалист отдела организационно-кадровой работы Ельского райисполкома разошелся в суде.

Главный специалист отдела организационно-кадровой работы Ельского райисполкома Александр Мазуренко не сдержался в суде Мозыря, спрашивая у неработающей гомельчанки Марии Тарасенко откуда деньги на оплату судебной пошлины, пишет «Гомельская весна».

Судебный процесс подходил к концу, когда судья спросил: какие будут вопросы у сторон друг к другу. «Вы оплатили судебную пошлину, откуда у вас деньги, коль не работаете?» - вопросил райисполкомовский специалист.

Известная борьбой с «тунеядским» декретом женщина пошутила – из США родственники прислали, на что чиновник всерьез потребовал доказательств. Трудно предположить, что бы еще потребовал представитель Ельского райисполкома, если бы ситуацию со словами «это к делу не относится» не спас судья.

Гомельский правозащитник Леонид Судаленко вопросы чиновника в суде называет хамскими и подчеркивает, что никто кроме налоговой инспекции не имеет права расспрашивать граждан об их доходах.

«Вместо того, чтобы доказывать необходимость и целесообразность запрета в райцентре уличного шествия, призванный ответчиком чиновник даже в суде считает себя Всевышним, расспрашивая женщину о деньгах. С другой стороны, мы ведь этого специалиста в райисполком не назначали, что с такого взять?», - прокомментировал ситуацию правовед.

Напомним, в настоящее время во всех судах гомельского региона рассматриваются жалобы Марии Тарасенко на запреты акций протеста против «тунеядского» декрета.


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