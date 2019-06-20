Употребление сыра продлевает жизнь 8 20.06.2019, 14:21

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Hовое исследование.

Употребление сыра продлевает жизнь. Согласно недавно опубликованному исследованию, употребление сыра может добавить нам несколько дополнительных лет, пишет nua.in.ua.

Эксперимент показал, что потребление спермидина — соединения, которое естественным образом встречается в большинстве сыров — приводит к общему улучшению здоровья сердца. Высокие уровни спермидина особенно распространены в выдержанных голубых сырах. Авторы также отмечают, что включение сыра в рацион может стать осуществимой стратегией защиты от сердечно-сосудистых заболеваний.

Сыр, не содержащий углеводов и богатый белком, обладает многими полезными для здоровья свойствами, а также является волшебным средством для снижения уровня сахара в крови. В нем также много кальция, который, согласно исследованиям, может помочь предотвратить инсулинорезистентность — предвестника диабета. Диетологи советуют выбирать менее жирные сыры — выбирать творог или другой белый сыр, прядильный сыр, моцареллу, рикотту, мягкий козий сыр.