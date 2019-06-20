Путин рассказал о приблизительных потерях РФ и ЕС в результате санкций 5 20.06.2019, 14:32

1,274

Сегодня правитель РФ отвечает на вопросы россиян в ходе прямой линии.

Потери России в результате введенных против нее с 2014 года ограничений составляют $50 млрд, заявил 20 июня президент России Путин в ходе прямой линии, пишет "Европейская правда".

На вопрос ведущего, что получит Россия, если выполнит все требования стран, которые ввели санкции против Москвы, Путин ответил, что Москва "ни с кем не ссорилась, и у нее нет такого желания".

"Во-вторых, что это даст, и что не даст, и что мы от этого получим. Ну, смотрите, по экспертным данным, в результате всех этих санкций, рестрикций, ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014-го, недополучила около $50 млрд, - сказал правитель РФ, подчеркнув, что это приблизительные данные.