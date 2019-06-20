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Инвалид по зрению добивается справедливости от белорусских властей

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  • 20.06.2019, 14:34
Николай Ващебрович
Фото: «Белсат»

Солигорчанин потерял на рабочем месте зрение на один глаз, а ему выплатили мизерную компенсацию.

В редакцию сайта Сharter97.org обратился инвалид третьей группы по зрению Николай Ващебрович, получивший травмы на солигорском предприятии «Промтехмонтаж».

Ему удалось отсудить у предприятия 5000 тысяч рублей, хотя он хотел компенсировать полученные травмы и моральный вред на сумму 30 000 рублей. В иске было частично отказано.

Николай дошел со своей жалобой до судебной коллегии по гражданским делам Минского областного суда, которая назначила ему еще одну компенсацию - 120 рублей.

Cолигорчанин обращался и к прокурору Минской области, и к заместителю председателю Верховного Суда, дошел и до Генпрокуратуры.

«Определяя размер денежной компенсации морального вреда, суд не в полной мере оценил и принял во внимание тот факт, что я потерял зрение на один глаз, мне установлена 3 группа инвалидности и степень утраты трудоспособности 40% бессрочно

Помимо этого, в связи с несоответствием работника вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению работы в качестве монтажника строительных конструкций, я был уволен», - рассказал Николай Ващебрович

Только после того, как эта информация была предана огласке в СМИ, его восстановили на работе.

Верховный суд мотивировал решение о снижении компенсации с 30 000 рублей до 5 000 рублей «учетом принципа разумности и справедливости».

Николай Ващебрович обратился в Администрацию Лукашенко и там получил отказ.

«Все мои обращения, заявления, жалобы должностные лица просто игнорируют», - рассказал он.


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