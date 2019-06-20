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В Украине Зеленский заменил Администрацию президента на Офис и сократил штат

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  • 20.06.2019, 14:47
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Администрацию президента Украины ждет реорганизация.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис президента путем реорганизации АП и сокращения ее штата.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает «Новое время».

«Создать Офис Президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации Президента Украины», — говорится в указе.

Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.


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