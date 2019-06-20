Стрит-арт в Бресте: Таинственная рука начертала приговор Лукашенко 7 20.06.2019, 15:38

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В Бресте появилось граффити на библейский сюжет.

Возле центральной магистрали города Бреста - улицы Московской - был размещен стрит-арт на тему известной картины Рембрандта «Пир Валтасара». Об этом сообщил читатель сайта Сharter97.org из Бреста:

«Старая история о погрязшем в пирах властителе, когда его власть висит на волоске, как никогда актуальна для Беларуси. В последнее время мы наблюдаем целый каскад подобных пиршеств диктаторской верхушки, от всевозможных помпезных строек, парадов до мутных спортивных «праздников». Мишура этих гуляний внушает самому Лукашенко и его прихлебателем мысль о собственной неуязвимости и незыблемости своей власти. Но, как и тысячи лет назад, приговор Истории им вынесен и огненные слова уже пламенеют на стенах их дворцов», - написал читатель из Бреста.

Cюжетом для картины Рембрандта стала история из библейской книги Даниила. Во время пира вавилонского царя Валтасара таинственная рука начертала слова «Мене, текел, фарес». Царь Вавилона обратился за истолкованием к мудрецу Даниилу:

«Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам», - разъяснил слова Даниил. В ту же ночь, как говорит Библия, вавилонский царь был убит войсками персидского царя Кира.