18 тысяч польских солдат участвуют в учениях «Дракон-19»2
- 20.06.2019, 15:37
Целью учений является противодействие угрозам безопасности на пунктах пересечения госграницы и в пограничной зоне.
Крупнейшие учения польских вооруженных сил под кодовым названием «Дракон-19» (Dragon-19) проходят в эти дни. В них участвуют 18 тысяч солдат, передает «Радио Польша» .
В учениях также принимают участие солдаты 4-й Варминско-Мазурской территориальной бригады обороны, которые ежедневно служат в батальонах легкой пехоты в Гижицко и в Моронге.
Целью учений является противодействие угрозам безопасности на пунктах пересечения госграницы и в пограничной зоне.
Учения продлятся до 25 июня.