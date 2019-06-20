18 тысяч польских солдат участвуют в учениях «Дракон-19» 2 20.06.2019, 15:37

На учениях «Дракон-19»

Фото: PAP/Marcin Bielecki

Целью учений является противодействие угрозам безопасности на пунктах пересечения госграницы и в пограничной зоне.

Крупнейшие учения польских вооруженных сил под кодовым названием «Дракон-19» (Dragon-19) проходят в эти дни. В них участвуют 18 тысяч солдат, передает «Радио Польша» .

В учениях также принимают участие солдаты 4-й Варминско-Мазурской территориальной бригады обороны, которые ежедневно служат в батальонах легкой пехоты в Гижицко и в Моронге.

Целью учений является противодействие угрозам безопасности на пунктах пересечения госграницы и в пограничной зоне.

Учения продлятся до 25 июня.