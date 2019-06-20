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Три легковушки и маршрутка столкнулись на трассе под Смолевичами

  • 20.06.2019, 15:48

Потребовалась помощь спасателей.

В Смолевичском районе при столкновении четырех автомобилей пострадала женщина, пишет tut.by.

Авария произошла 19 июня, около 18.00, на трассе Слобода — Новосады возле поселка Дорожный. По предварительной информации, водитель Volkswagen не справился с управлением и совершил столкновение с попутной маршруткой Mercedes, а также со стоящими на встречной полосе Fiat и Opel.

В результате столкновения водитель Fiat оказалась заблокирована в салоне автомобиля. При помощи специнструмента женщину доставали спасатели. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Другие водители, а также 17 пассажиров маршрутки в аварии не пострадали.


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