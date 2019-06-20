Медики: Все темные ягоды полезны для сердца 1 20.06.2019, 16:05

Специалисты советуют включить эти ягоды в рацион, чтобы чувствовать себя моложе.

Основную пользу приносят гликозиды, содержащиеся в тёмно-бордовых и тёмно-фиолетовых плодах, пишет orthodox.od.ua.

Британские учёные на днях сообщили, что ежедневное употребление черники способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Это значительно снижает вероятность инфарктов и инсультов. Эта ягода предпочитает болотистую местность. По словам российского кардиохирурга Владимира Хорошева, не только черника приносит пользу нашим сосудам.

Доктор Хорошев рассказал, что все тёмные ягоды (фиолетовых и бордовых оттенков) содержат большое количество гликозидов. Именно эти вещества оказывают укрепляющий эффект на стенки сосудов. Если трудно достать чернику, то хорошей альтернативой станут чёрная смородина, тёмный виноград, вишня, бузина, чёрная рябина, клюква, ежевика и голубика. Кроме пользы для сердечно-сосудистой системы, эти ягоды обогатят организм витаминами и минералами, клетчатка поможет улучшить пищеварение. Специалисты советуют включить эти ягоды в рацион, чтобы чувствовать себя моложе в преклонном возрасте.