закрыть
20 июня 2019, четверг, 18:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Грязная» нефть опять взбудоражила «Дружбу»

3
  • 20.06.2019, 16:15
  • 3,245

Комментарии России, Беларуси и Польши об инциденте.

Сегодня российская «Транснефть» заявила, что на одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Беларуси и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, пишет tut.by.

«19 июня в 15.00 были сделаны точечные пробы. В них было обнаружено превышение хлорорганических соединений в 60 ррм (частиц на миллион). В результате вечером была остановлена перекачка на магистральном нефтепроводе Мозырь — Адамово на Польшу. А утром 20 июня проба показала 4 ppm. Это было кратковременное повышение хлорограники, сейчас прокачка возобновлена, все в порядке», — сообщил представиль «Транснефти» Игорь Демин.

Эту информацию подтвердил и польский оператор «Дружбы» компаний PERN. В заявлении компании говорится, что проба, взятая в среду, показала превышение хлорорганики. Компания обратилась к белорусскому оператору нефтепровода с просьбой прояснить эту ситуацию. В «Гомельтранснефть Дружба» подчеркнули, что инцидент является результатом переключения элементов инфраструктуры. Утром в четверг прокачка была восстановлена, констатировали в польской компании.

Андрей Вериго подчеркнул, что по факту обнаружения повышенной концентрации органических хлоридов в точечной пробе на пункте приема нефти в Адамово была выполнена немедленная остановка транспортировки в направлении Польши. В ночь на 20 июня «Гомельтранснефть Дружба» выполнила отбор точечных проб из всех ниток трубопровода и вспомогательных систем (дренажных емкостей) в пяти точках на протяжении 130 км от государственной границы в направлении Мозыря. Анализ отобранных образцов в аккредитованной лаборатории не подтвердил превышение в них концентрации органических хлоридов, по факту массовая доля органических хлоридов составила 1−2 ppm и соответствовала требованиям ГОСТа, отметил Вериго.

Дополнительные точечные образцы на ПСП Адамово также не подтвердили загрязнение нефти. «Предположения о причинах загрязнения, обсуждаемые на уровне рабочих контактов, не подтвердились. Причины выясняются», — отметил главный инженер «Гомельтранснефть Дружба».

В концерне «Белнефтехим» подчеркнули, что в Беларуси по всем участкам магистрального нефтепровода «Дружба» ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из России и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины. На протяжении последних дней ни один из анализов многочисленных проб нефти на нашей территории не зафиксировал превышения содержания в нефти органических хлоридов.

Вместе с тем, белорусская сторона в открытом режиме работает с российской и польской стороной по выяснению причин точечной регистрации загрязнения нефти польским оператором PERN. Ситуация находится под контролем, транспортировка нефти в сторону Польши продолжается. Концерн «и в дальнейшем будет делать выводы исключительно на основе дублирующихся анализов, а не домыслов, и придерживаться принципа достоверности информации».

В настоящее время «Гомельтранснефть Дружба» занимается вытеснением загрязненной хлоридами нефти из третьей нитки нефтепровода на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ. На 20 июня разделительный снаряд прошел 223 км от Кобрина, завершить очищение третьей, последней нитки нефтепровода от границы до ЛПДС «Мозырь» планируется к началу июля 2019 года. Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи.

В настоящее время на территории Беларуси в трубопроводах находится около 630 тыс. тонн некондиционной нефти.


популярное за неделю

Мнение

Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип
Раўненне — на Быкава!
Раўненне — на Быкава! Сяргей Законнікаў