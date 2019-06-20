Евросоюз продлил еще на год санкции против России 2 20.06.2019, 16:24

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коллаж РБК-Украина

Официальное заявление.

Евросоюз официально продлил еще на год санкции против России в рамках политики непризнания присоединения полуострова к стране, говорится в заявлении Совета ЕС, пишет «Новая газета».

«Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя», — сказано в сообщении.