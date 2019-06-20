Зачет за $15: в Могилеве преподавателя задержали за взятку 8 20.06.2019, 16:33

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Иллюстрационное фото

Дома у женщины нашли свыше 16 тысяч долларов.

В Могилеве преподаватель университета обвиняется в получении взятки от студентов. Такса, установленная 53-летней женщиной-преподавателем, молодым людям была известна от старшекурсников - с каждого студента по 30 рублей, пишет kp.by.

Учащиеся принесли преподавателю деньги - всего 690 рублей, а через два дня она приняла зачет по дисциплине, которую преподавала в группе, и выставила студентам «зачтено».

Это произошло еще 3 июня, когда преподаватель в своем кабинете получила от студентов одной из групп взятку в размере 690 рублей за благоприятное решение вопроса о сдаче зачета.

Преподаватель задержана и помещена под стражу, в отношении ее возбуждено уголовное дело за получение взятки. Женщине грозит лишение свободы.

В каком именно вузе работала преподаватель-взяточница, в информации не уточняется. Но в СК добавили, что по месту жительства задержанной провели обыск и нашли у нее дома свыше 16 тысяч долларов. Деньги изъяты.